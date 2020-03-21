«Баста»: Весь медперсонал Минского тубдиспансера заподозрили на коронавирус 46 21.03.2020, 8:57

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Врачам приходилось работать без защитных средств.

Сотрудники Минского областного противотуберкулезного диспансера сообщают, что у пациентки, поступившей во вторник 17 марта, обнаружен коронавирус. Проблема в том, что в Боровляны ее доставили с подозрением на пневмонию, и врачи не применяли дополнительных средств защиты при контакте. Теперь весь медперсонал на карантине, отменены выписки выздоровших, вчера у всех взяли мазки из носа и рта, сообщает телеграмм-канал «Баста».

Часть врачей требует предоставить им отпуска за свой счет, так как защитных средств не хватает и работать в таких условиях невозможно.

- Мы готовы выполнять свой долг, но пусть Минздрав и руководство тубдиспансера выполнит свои прямые обязанности и обеспечит персонал минимальными средствами защиты, - пишут сотрудники больницы.