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Спасти жизни людей!
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«Лукашенко, продай свои резиденции, майбахи, самолеты с золотыми унитазами - и вводи карантин!»

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  • Телеграм-канал «ДаВолі»
  • 21.03.2020, 9:19
  • 6,789
«Лукашенко, продай свои резиденции, майбахи, самолеты с золотыми унитазами - и вводи карантин!»

Жизни людей важнее.

Ввести карантин и всеобщее тестирование!

Это спасает жизни. Обеспечить всех масками и поддержать оставшихся без работы!

Мы — единственные в Европе без карантина. Лукашенко заявил, что в России катастрофа из-за коронавируса. И ничего не сделал, чтобы ограничить заражения оттуда. Нет антисептиков и качественных защитных масок. МЧС ставит во дворе брезентовые палатки. Под инфекционное отдают даже корпус онкологического отделения. Больным отказывают в плановых операциях. Ради чего это все? Ради приема тех больных, которые появятся из-за отсутствия карантина? Ждут, когда эпидемия сама пойдет на спад?

Платить за это будут своим здоровьем и жизнями беларусы. Нас не пустят в их спецклиники. Это нам Лукашенко советует лечиться баней, водкой и тракторами. Пусть лечит так своих Колю, Витю и Диму. Они построили себе за госсчет отдельный рай спецлечебниц за сотни миллионов долларов и обслугой и рассчитывают там отсидеться. Не выйдет. Вирус не разбирает, кто ты, диктатор или студент вуза, которого чиновники не пускают на карантин. А Коля Лукашенко общую школу посещает? Насколько известно — нет.

Из-за вечного вранья властям уже никто не верит. В обществе нарастает тревога. Хотят довести дело до паники? Или избавиться от пожилых людей, которые будут страдать в первую очередь?

Лукашенко развалил систему здравоохранения, врачи и медсестры уезжают работать за границу. Развалил экономику страны и объясняет, что карантин — это "убыточный для экономики шаг". В других странах людям дают материальную помощь, отсрочки кредитов и поддержку малому и среднему бизнесу, обеспечивают бесплатные тесты, отменяют коммунальные платежи.

Лукашенко, забудь о своих шкурных интересах. Продай свои резиденции, майбахи и самолеты с золотыми унитазами.

Жизни людей важнее.

ВВОДИТЕ КАРАНТИН!!!

Телеграм-канал «ДаВолі»


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