Анджей Дуда: Каждый гражданин Польши может рассчитывать на помощь своего государства 5 21.03.2020, 9:32

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Анджей Дуда

В стране создается пакет мер по поддержке населения в беспрецедентном масштабе.

Президент Польши Анджей Дуда выступил с посланием к согражданам, сообщает tvn24.pl. «Действуя сообща в духе национального единства и солидарности, мы до сих пор предотвращали лавинный рост числа инфицированных», - сказал он. Президент признал, что «пустота на улицах польских городов - это вид, далекий от наших мечтаний. Однако в сложившейся ситуации это вселяет надежду. Это свидетельство мудрости и ответственности поляков, - подчеркнул он.

Анджей Дуда заявил, что «решающее время впереди, потому что, по мнению специалистов, мы приближаемся к ключевому, прорывному моменту в борьбе с эпидемией». Он призвал к «еще большей мобилизации, еще большей дисциплине».

«Давайте останемся дома. Давайте следовать рекомендациям. Мы не должны рисковать своим здоровьем и жизнью других людей. Давайте вспомним опыт других стран. Быстро растущее число инфекций и болезней всегда является результатом безрассудства и игнорирования основных правил безопасности», - подчеркнул президент.

«Каждый гражданин Польши может рассчитывать на помощь своего государства»

Президент поблагодарил санитарную, медицинскую, военную службу и солдат польской армии. «Я также благодарю тех из вас, кто обеспечивает доступ к самым необходимым услугам и товарам. Вы показываете особую стойкость. Ваша преданность и профессионализм вызывают мир, доверие и искреннее восхищение в сердцах поляков. Они также вдохновляют помогать нуждающимся», - добавил политик.

«Дежурные врачи и спасатели получают поддержку студентов-медиков, а работники ресторанов, баров и кафе готовят и предоставляют им питание бесплатно. Местные власти, скауты, добровольческие группы и соседи оказывают конкретную помощь пожилым людям, ветеранам и инвалидам», - перечислил Анджей Дуда.

Он также напомнил о проводимой акции «Полет домой». «Благодаря экипажу LOT Polish Airlines, сотрудникам аэропорта и польским дипломатическим службам несколько тысяч человек вернулись к родственникам в стране. Это доказательство того, что каждый гражданин Польши может рассчитывать на помощь своего государства», - сказал политик.

«Я созвал заседание Совета национальной безопасности в связи с проектом «антикризисного щита»

Президент также упомянул законопроект, который называется «антикризисный щит». «Создается пакет мероприятий в беспрецедентном масштабе. Сотни миллиардов злотых должны быть выделены для защиты домашних бюджетов поляков, защиты рабочих мест и непрерывности бизнеса польских предприятий - особенно малых и средних», - сказал президент Польши.

Он сообщил, что «в связи с важностью этого правового акта он созвал заседание Совета национальной безопасности». «В понедельник к лидерам парламентских групп присоединятся представители правительства, властей Сейма и Сената. Вместе мы обсудим детали этого важного проекта», - сказал президент Польши.