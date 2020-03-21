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Анна Северинец: Учителя позволяют себе оскорбительные комментарии в сторону учеников в масках

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  • 21.03.2020, 9:42
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Анна Северинец: Учителя позволяют себе оскорбительные комментарии в сторону учеников в масках
АННА СЕВЕРИНЕЦ

Коронавирус вскрыл самые темные стороны белорусской системы образования.

Известная в Беларуси учительница Анна Северинец рассказала «Радыё Свабода» о проблеме коронавируса в сфере образования и воспитания:

Одно из самых неприятных впечатлений последних дней - впечатление от того, как в школах реагируют на попытки некоторых родителей принимать решительные меры против пандемии. Мне много пишут в приват, я слежу за сообщениями в «Фейсбуке», я наблюдаю за ситуациями вокруг тех знакомых мне детей, которые ушли сейчас на самостоятельное обучение или просто ходят в школу в масках.

И я слышу и вижу.

Я вижу, как некоторые учителя позволяют себе оскорбительные комментарии в сторону учеников в масках.

Я вижу даже, как взрослые с удовольствием организуют травлю таких «паникеров».

Я знаю, что существует твердая позиция школ не рассказывать родителям о их праве забрать детей на карантин без регламентации дней пропусков (то есть за справкой в поликлинику потом идти не надо).

Я знаю, что есть случаи, когда отдельные учителя или даже администрация школы заставляют детей на самокарантине приходить в школы, чтобы сдать тот или иной предмет очно, мотивируя такие визиты «концом четверти».

Я знаю, что некоторых родителей шантажируют проблемами с учебой, если они заберут ребенка из школы на карантин.

Известно также, что на этой неделе в некоторых школах прошли проверки посещения учащимися уроков, и по результатам таких проверок классные руководители разослали родителям смс с требованием прийти в понедельник в школы.

Я видела своими глазами учителей с сухим кашлем и красными глазами на рабочем месте: мол, это обычная простуда, что я буду сидеть с ней дома, лучше пройдусь по улице туда-сюда, она быстрее закончится.

Я хотела бы напомнить своим коллегам, которые, безусловно, считают, что делают святое дело по «нераспространению панических настроений», о причинах, по которым родители пишут заявления о свободном карантине.

Причины очень просты. Эти дети и их ответственные родители снижают нагрузку на систему здравоохранения. Да, скорее всего, дети легче переносят коронавирус. Но они не перестают от этого цеплять другие болезни.

Эти самоищолированные дети, не заболеют ангинами и ОРВИ, не будут сидеть в очередях к врачам и не будут отнимать время на себя. Эти дети сберегут для вас и ваших близких силы медперсонала, так как не будут ходить в поликлиники за справками. Эти дети уменьшат количество человек в классах, и позволят нам, учителям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, сохранять необходимую дистанцию между людьми в закрытом помещении.

Скажите, неужели вы и сегодня думаете, что ваш взгляд на мир и его вызовы - единственно верный для всех? Если вы считаете, что маска - это признак паники, просто не носите ее. Если вы считаете, что дети должны сидеть в школе - отправляйте туда своих детей.

У вас нет даже минимального права высказывать публично в адрес людей, которые не нарушают закон, свои оценки и суждения, выдавая их за общепринятые ценности.

Травить, манипулировать, заставлять, скрывать информацию, переходить на личности - нельзя в любом случае, и не только во время пандемии.

И я что-то сильно сомневаюсь, что нерушимый образовательный процесс, вовремя написанные контрольные - это то, чем можно потом оправдаться перед вечностью, дыша через аппарат искусственной вентиляции легких.


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