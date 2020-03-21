За границей от коронавируса умер третий гражданин Украины 21.03.2020, 9:45

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60-летняя украинка заразилась инфекцией в итальянском Бергамо.

МИД Украины сообщил, что за границей от коронавируса умерло три соотечественника. По данным "Европейской правды", третьей жертвой стала в Италии еще одна украинка.

По состоянию на 22.00 пятницы, 20 марта, за пределами Украины от коронавирусной инфекции скончалось три украинца. Об этом Министерство иностранных дел Украины проинформировало в Facebook, сообщает gordonua.com.

"146 граждан Украины находятся на карантине: Польша – 101, Бразилия – 16, Германия – семь, ОАЭ – три, США – два, Молдова – два, Великобритания – два, Вьетнам – семь, Австралия – два, Румыния – один, Куба – один, Китай – один, Израиль – один. Три гражданина Украины за границей умерли", – сказано в сообщении.

По данным МИД, излечилось за рубежом шесть украинцев. Четыре из них – в Японии, по одному – в Италии и Польше.

Продолжает лечение 15 украинцев, больше всего – по четыре – в Германии и Доминиканской Республике.

"Европейская правда", ссылаясь на собственный источник, утверждает, что третьей жертвой коронавируса за рубежом стала гражданка Украины, которая находилась в Италии. Она умерла в Бергамо в возрасте 60 лет.

О смерти от коронавируса в Италии второй украинки МИД Украины сообщил 20 марта. Она также умерла в Бергамо. В целом число жертв коронавируса в Италии достигло 4032 человек. Страна продолжает бить антирекорды, опередив по количеству смертей Китай и другие страны.

По состоянию на вечер 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.