В Новополоцке для борьбы с коронавирусом по предприятиям повезут мощи святого 21.03.2020, 9:53

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Одним из первым мест для молебна стала поликлиника ОАО «Нафтан».

Священники Полоцкой епархии отслужили молебен за здоровье жителей Новополоцка. Произошло это по просьбе самих горожан, пишет портал gorod214.by со ссылкой на местный телеканал «Звязда».

Архиепископ Полоцкий и Глубокский Игнатий благословил провезти мощи священномученика Константина Жданова по учреждениям и предприятиям Новополоцка.

Одним из первым мест, где совершили молитву, стала поликлиника ОАО «Нафтан».