Sohu: Россия распадется, и часть территорий вернется законным владельцам 10 21.03.2020, 9:59

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Китайское издание назвало такой сценарий неизбежным.

В 1991 году под давлением многих факторов некогда могущественный «верблюд» с грохотом рухнул и раскололся на 15 стран, среди которых оказалась Российская Федерация, Беларусь и Украина. Тогда эта новость взволновала весь западный мир, пишет китайское издание Sohu (перевод — inosmi.ru).

Сейчас интерес к этой теме возник вновь. Недавно в польском образовательном центре Powiśle состоялась лекция, в ходе которой польский эксперт по правовым вопросам и адвокат Казимир Фрицкевич поделился с собравшимися людьми из разных слоев общества результатами своих последних исследований по России. Как сообщается, Фрицкевич потратил на них более десяти лет и принял во внимание такие факторы, как культура, экономика, география России и международная обстановка. Он пришел к следующему выводу: к 2025 году Россия может либо снова распасться, либо стать новым Советским Союзом.

Согласно объяснению лектора, хотя в настоящее время территория России охватывает Восточную Европу и Северо-Восточную Азию, но в течение пяти лет эта гигантская страна будет разделена на десятки мелких государств, и каждое из них будет существовать автономно. Также возможно, что некоторые страны объединятся в группу, чтобы сотрудничать и помогать друг другу, образуя новую маленькую федерацию, однако все равно большая часть российской территории будет поделена между другими странами, например, аннексированный Крым будет возвращен «первоначальному хозяину» — Украине. Что касается нынешней России, то ее границы отойдут вглубь Восточно-Европейской равнины, а затем она вступит в конфронтацию с Чечней, Татарстаном и другими странами. По этому поводу Фрицкевич также провел аналогию с ситуацией на Ближнем Востоке в настоящее время: несмотря на единые истоки, отношения между странами весьма напряженные, а интересы не совпадают.

Возвращаясь к лекции польского адвоката, нельзя не отметить, что точка зрения в ней действительно очень резкая, и многие аргументы основаны на личных эмоциях, отмечает китайское издание.

Однако, с другой стороны, в соответствии с так называемой «мировой тенденцией, когда что-то долго объединенное должно быть в конечном итоге разделено», Россия сегодня действительно несколько похожа на древние империи в истории Китая… В конце концов, причины распада Советского Союза следующие: консервативное мышление, распространенность бюрократии, простая экономическая модель, слишком сильный гегемонизм и другие факторы. Для многих россиян избавление от центрального правительства было выгодным.

С этой точки зрения у России все еще есть один или даже несколько недостатков, а также имеются и другие «раны». Во-первых, Китай, Европа и Соединенные Штаты не хотят, чтобы в центре материка находилась сильная военная империя, а во-вторых, простая экономическая модель и население России больше не могут поддерживать столь обширную территорию страны. У нынешней России нет возможности вернуться к статусу великой индустриальной державы времен Советского Союза, она может рассчитывать только на экспорт ресурсов для поддержания средств к собственному существованию, что схоже с ситуацией с большой арабской страной Саудовской Аравией, которая очень уязвима для финансовых атак со стороны других крупных держав. С этой точки зрения будущий распад России в действительности кажется неизбежным.