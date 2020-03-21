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Коронавирусом в мире заразились более 275 тысяч человек

  • 21.03.2020, 10:17
Коронавирусом в мире заразились более 275 тысяч человек

Как выглядит ситуация в разных странах.

По данным на утром 21 марта, количество случаев коронавируса в мире увеличилось до 275 434. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).

С начала эпидемии в мире от заболеваний вызванных COVID-19 умерло 11 399 человек. За это время выздоровели 88 256 пациентов.

В Китае за время эпидемии заразились 81 268 человек, умерло 3259, выздоровели 71 854 человек. За сутки в стране умерли 7 человек, выздоровели 590. За последние трое суток на территории материкового Китая нет новых случаев заражения. Сейчас фиксируются только завозные случаи (+41 за сутки, всего — 269). Эксперты считают, что из-за завезенных случаев коронавируса азиатским странам может грозить вторая волна эпидемии.

В Европе инфекция быстро распространяется. В Италии зафиксировано рекордное количество смертей за сутки — 627 (за предыдущие сутки — 427). Таким образом в Италии с начала эпидемии заразился 47 021 человек, умерло 4032, выздоровело 4440. На втором месте в Европе по-прежнему Испания (21 571 заразившийся, умерло 1093 человека, выздоровело 1588 человек), на третьем — Германия (19 848 инфицированных, умерло 68 человек, выздоровело 180).

Страны мира продолжают ужесточать ограничительные меры, чтобы сдержать распространение вируса. Грузия закрывает авиасообщение со всеми странами, в Швейцарии теперь можно собираться компанией не более пяти человек, но о карантине по-прежнему речь пока не идет, Польша объявила режим эпидемии в стране (это дает властям дополнительные полномочия), во Франции нарушителей карантина начали отправлять под стражу, в Великобритании закрывают заведения общепита, а правительство будет платить 80% зарплаты потерявшим работу.


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