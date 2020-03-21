«Цены на авто даже упали» 1 21.03.2020, 10:21

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Фото: tut.by

Что происходит сейчас на авторынке в Малиновке, когда все границы закрыты?

«Никакого спада продаж в связи с последними событиями не произошло», — уверяют в одном из крупных автохаусов, расположенных на территории авторынка в Малиновке. Машины привозятся и продаются, все идет своим чередом, сообщает tut.by.

Даже в пятницу на рынке в Малиновке ощущается не то чтобы ажиотаж, но вполне заметное движение — продавцы натирают машины, покупатели ходят между рядами. Их немного, но они есть. Кто-то садится в машины для короткого тест-драйва, другие — обсуждают конечную цену. По словам продавцов самого крупного автохауса, за прошлый месяц они продали 60 машин. Торговля если не бойкая, то вполне успешная.

Skoda Octavia — всегда в тренде. За машину 2015 года (на фото — слева) просят 13 500 долларов. Под капотом у нее 1.8 TSI с DSG

— Сейчас на рынке 99,9% машин — это пригнанные под 140-й указ (дающий право на льготную растаможку инвалидам и многодетным — прим. ред). Прошел уже год, так что обнулились те, кто «вешал» на себя машины в прошлом году, — могут снова пригонять. И этот круговорот пока не заканчивается. При этом цены по сравнению с прошлым годом упали, — говорят продавцы.

Действительно, если в прошлом-позапрошлом году проходные машины 2015−2016 годов стоили 15−17 тысяч долларов, то сейчас их можно купить уже от 13 тысяч. По словам продавцов, рынок сильно обвалили приграничные «перегоны», которые для быстрой продажи просто скидывали цены по максимуму.

— Мы особо не переживаем за то, что границы закрылись. Все равно перегонов-одиночек практически нет. Где-нибудь в Италии загружается автовоз машинами с аукционов и приезжает сюда. Может быть, не так много теперь будут возить, но поток машин из Европы пока идет. Что касается нашего автохауса, то мы сами пригоном не занимаемся, а только продажей. Надо хорошо делать что-то одно.

Много берут в лизинг, кредит, зачет. Вот сегодня Volkswagen Passat B8 забрали. Основная масса машин — до 20 тысяч. Много приходит и с суммой 5−7 тысяч, но им сложно что-то подобрать. В этом диапазоне машин практически нет.

Дизельные «универсалы» Peugeot 308 предлагаются от 10 тысяч долларов

«Универсалов» на рынке явно больше половины. Любовь белорусов к этому типу кузова уже передается на генном уровне. Покупатели, опять же, обращают внимание на расход топлива. На рынке есть мощные и эксклюзивные машины, но большинство выбирает что-то экономичное.

Эта Audi S8 V10 с мотором от Lamborghini. И стоит она около 11 тысяч долларов. Но такой эксклюзив продается плохо

Появляются на рынке и гибриды. За такой Chevrolet Volt 2018 года выпуска с пробегом 18 тысяч км просят 22 200 долларов

А вот и варианты для многодетных. Средняя цена за фургон Ford Tourneo Grand Connect — 16,5 тысячи долларов. Под капотом — дизель и «механика»

Opel Zafira Tourer — популярный вариант для пригона. Средняя стоимость — 13 тысяч долларов