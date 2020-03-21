Два мира — две морали Ольга Майорова

21.03.2020, 10:44

Что показала эпидемия коронавируса в Германии и в Беларуси.

Два мира — две морали. Помните такой советский лозунг? Я лично вспомнила, когда сравнила обращение к нации Ангелы Меркель и монолог Лукашенко на совещании с чиновниками по поводу коронавируса.

Посмотрите, у кого болит душа за свой народ:

ОБРАЩЕНИЕ

Меркель: Дорогие сограждане.

Лукашенко: Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза.

О СИСТЕМЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Меркель: Мы принимаем политические решения прозрачно и объясняем их. Мы стараемся объяснять наши действия максимально тщательно и информировать о них, чтобы внести ясность.

Лукашенко: ...выслушать все мнения и оценить обстановку. (т.е. мы подумали и я решил)

О ПОНИМАНИИ СЛОЖНОСТИ ПРОБЛЕМЫ

Меркель: ...со времен Второй мировой войны не было большего вызова нашей стране, при котором так много зависело бы от наших совместных солидарных действий.

Лукашенко: не имеет никакого значения» то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала распространение коронавируса пандемией.

О ПЕРСПЕКТИВАХ БОРЬБЫ

Меркель: во всем мире ведутся интенсивные исследования, но до сих пор нет ни терапии против коронавируса, ни вакцины.

Лукашенко: В конце зимы — начале весны в Беларуси, как и во всем мире, идет подъем сезонных инфекций. Меня это больше всего беспокоит... Приятно смотреть по телевизору — люди [на селе] на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит»).

О СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Меркель: ...великолепная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире. На нее можно положиться. Но даже наши больницы будут полностью перегружены, если в кратчайшее время в них будет доставлено много пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает тяжело.

Лукашенко: Хвастаемся везде — IT-страна, а эти несчастные «намордники» не можем произвести. Чтобы за неделю правительство приняло решение, где будет производить. Не проблема станок приобрести.

О ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ

Мы — общество, в котором важна каждая жизнь, каждый человек.

Лукашенко: ...экономически нецелесообразно.

О КАРАНТИНЕ

Меркель: Мы должны уменьшить риск заражения одного человека другим, как только можем... Я знаю, насколько серьезными оказались эти ограничения уже сейчас: никаких мероприятий, никаких ярмарок, никаких концертов, прежде всего, никаких занятий в школах и университетах, никаких игр в детском саду и на детских площадках.

Лукашенко: Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы – будет с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем. А если мы еще научим детей, родителей, учителей, техничек вовремя мыть руки и дезинфицироваться, маску надевать, вообще будет хорошо. Общество уже начало к этому привыкать.

О ПОТЕРЯВШИХ РАБОТУ

Меркель: ...правительство делает все, что может, чтобы смягчить экономические последствия, и, прежде всего, сохранить рабочие места.

Лукашенко: --------

БЛАГОДАРНОСТЬ ГРАЖДАНАМ

Меркель: И позвольте мне сегодня высказать благодарность тем людям, которых слишком редко благодарят. Те люди, которые в эти дни сидят за кассой супермаркета или наполняют полки, делают одну из тяжелейших работ на сегодняшний день. Спасибо, что остаетесь на посту ради сограждан, работоспособность магазинов буквально держится на вас.

Лукашенко: ------------

ОБ ИНФОРМАЦИИ

Меркель: Поэтому я прошу вас: не верьте слухам. Верьте только официальным сообщениям, которые мы будем переводить также на многие другие языки.

Лукашенко: Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало».

О СОЛИДАРНОСТИ

Меркель: Мы все должны найти способ показать дружественный жест и понимание: скайп, телефонные разговоры, имейлы а, может, вообще снова начать писать письма. Ведь почта работает. Мы слышим о прекрасных примерах помощи пожилым соседям, которые не могут сами ходить за покупками

Лукашенко: -------------

О ВОДКЕ

Меркель: -----------------

Лукашенко: Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт — «травить» этот вирус. Но не на работе» .....Приходит (Жириновский) домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит». Жена ему опять говорит: «Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!»

Вы спрашиваете, почему я так переживаю из-за нынешней эпидемии? Да потому что она показала вот все это. И неважно, коронавирус или другая беда будет. Важно, что в Германии нет спецбольниц для правителя и его приближенных, а у нас они есть.

Ольга Майорова, telegra.ph