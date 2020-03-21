Нефтяной цугцванг: выбор Кремля невелик и примитивен 7 Александр Коваленко, foreignpolicy.com.ua

21.03.2020, 10:56

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Фото: Reuters

После проигрыша саудитам России остается только думать над двумя своими «вечными вопросами».

Наступившие в России по-настоящему сложные времена, в связи с падением цен на нефть, вынуждают ее в дальнейшем действовать согласно двум сценариям. Первый исходит из вопроса “Кто виноват?”, а второй из “Что делать?”, соответствуя, тем самым, исторически сложившейся классике. Учитывая же тот факт, что традиционно не меняется сценарий, можно предположить и то, каково будет дальнейшее развитие событий в этой драме.

Отвечая на вопрос “Кто виноват?”, мы без труда сможем определить сценарий, который будут развивать относительно персоны – виновника кризиса, на которого и будут спущены собаки, а в былые времена, которого бы и вовсе расстреляли. И не сложно догадаться, что таковым станет Игорь Сечин, по сути, и ставший виновником нынешнего кризиса, бросивший хамский вызов Саудовской Аравии.

Причем кандидатура для битья в лице Игоря Сечина удовлетворит абсолютно всех — и элиту, и даже российский плебс. Особенно последних, которым, так или иначе, но нужна жертва для вымещения злобы, ведь не новоявленного же “царя” во всем винить.

Но если с вопросом “Кто виноват?” более менее все понятно, и уже можно наблюдать, как в огород Сечина набрасывают горы камней все кому не лень, от медиа, до конкурентов, в лице вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, пророчащего нефть по $15 за баррель, то с вопросом “Что делать?”, не все так просто и однозначно.

Дело в том, что Россия по целому ряду причин не способна комплексно и эффективно противостоять падению цен на нефть. Это связано не только с прямой зависимостью бюджета страны и всей экономической системы от ценообразования на “черное золото”, и с серьезной уязвимостью окупаемости добычи на целом ряде месторождений, где добыча ведется по давно устаревшим технологиям, а степень истощения месторождений не позволяет на них приостановить выкачку, но и с тем, что даже сама востребованность российского сырья у покупателей падает в разы.

Российская нефть на сегодня неконкурентоспособна. И никакими политическими, экономическими и тем более производственно-технологическими методами, России с нынешним кризисом не справиться. Но, возможно это сделать иным образом, использовав старые, но действенные наработки – шантаж и террор, либо же их интерпретации.

Конечно же, оптимальным решением проблемы для России на рынке нефти является вывод из игры Саудовской Аравии. Выполнить это можно двумя путями, либо создав такое же ЧП на рынке, как в 2019 году в ходе ракетной атаки по нефтеперерабатывающим заводам саудитов, посредством дронов и крылатых ракет Ирана и Йеменских хуситов, либо же на порядок активизировав гибридные пиратские действия в Ормузском проливе, опять же, посредством потенциала Исламской республики.

Цена вопроса, на самом деле, может быть не так велика – кредит объемом в $5 млрд для Ирана.

С другой стороны, помимо откровенного террора, может быть задействована его интерпретация, такого же агрессивного порядка, в частности, создание внешней либо внутренней хаотизации, что могло бы, как минимум, отвлечь население и элиты от финансовых проблем. С элитами это конечно сложнее, но народная масса в РФ очень легко отвлекается на некие эфемерные внешние, либо внутренние угрозы. А таковых у России великое множество, от киевской хунты, готовящей прорыв обороны “молодых республик” и “процветающего солнечного” Крыма, до коварного НАТО у границ необъятной и агентов внешнего влияния внутри высокодуховной.

Вопрос лишь в том, что в Кремле посчитают более эффективным и финансово оправданным, инициировать агрессию против Саудовской Аравии, или же устраивать гибридную охоту на гибридных ведьм внутри своих гибридных границ.

В любом случае, задействование любого из этих сценариев, а возможно и нескольких сразу, лишь доказывает, что цивилизованные и современные методы решения проблем, как не были, так еще долго не будут свойственны и тем более доступны Кремлю.

Александр Коваленко, foreignpolicy.com.ua