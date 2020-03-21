Дело против Николая Дедка развалилось 9 21.03.2020, 10:59

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Активиста в день нанесения граффити не было в Беларуси.

Московский суд Минска 20 марта отправил на доработку административное дело задержанного накануне анархиста Николая Дедка, сообщает «Радыё Свабода».

Что не так с делом?

Из материалов дела следует, что надпись на общежитии № 1 «МАПИД» сделали второго февраля, а Дедок приехал в Беларусь из Польши 3 февраля. То есть на момент написания Дедка не было в стране.

Однако «свидетель» Юлия Бушлякова утверждает, что видела Дедка и позже узнала его по фото. Во время допроса она говорит, что видела Николая примерно в 18.15, когда надпись была уже нарисован. Он якобы ее увидел и отошел к остановке от парапета, где был запах краски. По ее словам, Николай ответил, что ждет троллейбус. Когда она вернулась из общежития с вахтером, его не было.