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В Литве умер первый больной с коронавирусом

  • 21.03.2020, 11:08
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В Литве умер первый больной с коронавирусом
Фото: Reuters

Пациент находился на лечении в Укмергской больнице.

Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксирована первая смерть от коронавируса (COVID-19), передает delfi.lt.

"Это пожилой человек с хроническими болезнями", – сказала BNS в ночь на субботу представитель Минздрава Юстина Петравичене.

Она не указала ни пол, ни точный возраст покойного, но сказала, что человек находился на лечении в Укмергской больнице.

По словам Петравичене, неизвестно и то, как этот человек заразился коронавирусом. "Утром будут более точные данные, пока могу сказать только это", – заметила она.

Петравичене прибавила, что пока нет данных о контактах этого человека, у которых выявили коронавирус. Этого человека не было в списке людей, у которых установлен коронавирус. Значит, по последним данным, в Литве короновирус диагностирован у 69 человек, один из них скончался.

Напомним, что в пятницу сообщалось о враче Укмергской больницы, у которого установили коронавирус. Часть отделений больницы закрыли, всех пациентов перевели в отделение паллиативного ухода. Некоторые врачи и пациенты, которых выписали, находятся в режиме самоизоляции. Больница новых пациентов не принимает.


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