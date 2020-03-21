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Беларусь может захлестнуть волна шоков

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  • 21.03.2020, 11:21
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Беларусь может захлестнуть волна шоков

Как будем выживать?

Мы уже «одной ногой вступили» в финансовый кризис, признал 20 марта Лукашенко. Таким образом, власти начинают понемногу проговаривать то, по поводу чего уже бьют в колокола независимые аналитики, играя модным выражением «идеальный шторм» (это когда неблагоприятные факторы сбегаются и резко усиливают один другой), пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

«Предотвратить «идеальный шторм» — так и называется свежая аналитическая записка экспертов Центра экономических исследований BEROC (Минск) Дмитрия Крука и Катерины Борнуковой. По их мнению, на фоне пандемии коронавируса у нас могут сложиться воедино несколько шоков — нефтяной, валютный, внешней торговли, предложения, внутреннего спроса.

«В совокупности эти шоки порождают «идеальный шторм» для экономики Беларуси. Без своевременной реакции этот шторм может привести к падению ВВП на 10% и более», — предупреждают аналитики BEROC. И предлагают пакет антикризисных мер.

Насколько осознают белорусские власти надвигающуюся опасность и насколько готовы выработать адекватную, эффективную программу действий, чтобы минимизировать последствия «идеального шторма»?

«Впереди — послание народу и парламенту, поэтому прорабатываем и анализируем некоторые направления. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы», — сообщил 20 марта Лукашенко, говоря о финансово-экономических угрозах во время посещения научно-производственного частного предприятия «Адани».

Послание обычно звучит в конце апреля, так что до вероятного оглашения антикризисной программы властей — больше месяца.

«Я не видел в предыдущих кризисах, чтобы преимущества авторитарной системы чему-то помогли», — заявил в комментарии для Naviny.by экономист Леонид Фридкин. По его мнению, напротив, особенности авторитаризма во многом как раз и приводят к кризисной ситуации.

«Главное «достижение» авторитарной системы в этом плане — в сокрытии сначала событий, предшествующих кризису, а потом — его последствий», — считает собеседник.

У нас еще две беды — с поставками нефти и госссектором

По словам Фридкина, в белорусских условиях «идеальный шторм» усугубляется двумя факторами. «Помимо того, что весь мир сейчас мается пандемией коронавируса и падением цен на нефть», у нас еще и не урегулированы с Россией вопросы поставок энергоносителей и кредитования, а также «власти никак не могут разобраться с проблемами долгов и неэффективности госсектора».

Действительно, с учетом альтернативных поставок белорусские НПЗ, по данным «Белнефтехима», получат в марте около миллиона тон нефти. При том что в прежние годы перерабатывали в месяц примерно по полтора миллиона.

Что будет с поставками на апрель, пока вилами по воде писано. Российские нефтяные компании, у которых нефти сейчас хоть залейся, пока напоминают собаку на сене, не рвутся заключать контракты с белорусской стороной.

И с внешними долгами у Минска печалька. Они-то в валюте, а этот овес нынче дорог. «Обесценение обменного курса свыше 25%, проседание валютных доходов бюджета грозят существенно усилить нагрузку по обслуживанию долговых обязательств страны», — отмечают аналитики BEROC.

Они рекомендуют инициировать с Москвой и российскими банками переговоры о пересмотре графиков выплат по кредитам перед ними, а также об изменении валюты обязательств по таким кредитам на условную валюту, курс которой определяется как корзина валют стран — участниц ЕАЭС. То же рекомендуется относительно кредитов ЕФСР (которые также контролирует Москва).

Заплатим за игры в «братскую интеграцию»

Отмечу, что львиная доля накопленной задолженности Беларуси по внешнему госдолгу приходится именно на Россию. Да, и еще один неприятный момент: скоро придет время выплачивать российский кредит на Белорусскую АЭС (до 10 млрд долларов). В сегодняшней аховой ситуации особенно четко видно, насколько недальновидным, авантюрным был этот проект. Как говорят белорусы, «не мела баба клопату — купіла парася».

Белорусский руководитель уже обращался к Владимиру Путину с предложением смягчить условия займа на БелАЭС — уменьшить процент и растянуть срок выплаты. Но Москва пока не откликнулась.

Не факт, что она согласится реструктурировать выплаты и по другим своим кредитам, которых Беларусь нахватала изрядно. Сейчас ведь и на Россию надвигаются суровые в финансово-экономическом плане времена.

К тому же в обмен на смягчение условий выданных кредитов Кремль может потребовать, чтобы Лукашенко унял гордыню и возвратился к дорожным картам «углубления интеграции», угрожающим белорусскому суверенитету. Или разместил в Беларуси российские военные базы.

Вдобавок сейчас, в условиях закрытой границы и экономического спада в России, просто может начать валиться белорусский экспорт на ее рынок. Я уж не говорю о том, что белорусский рубль катастрофически зависит от российского, что мы увидели в последние дни по курсам в обменниках.

Короче, Беларусь сейчас дорого заплатит за многолетние игры руководства в «братскую интеграцию», что привело к удушающей финансово-экономической привязке.

У государства просто нет ресурсов

«Когда наклевывается очередной кризис, все происходит по стандартной схеме. Сначала власти долго отрицают саму возможность кризиса, утверждая, что у нас все в порядке, потом, когда кризис случается, обвиняют во всем внешние силы, внутренние подрывные элементы или народ, который плохо работает и много ест», — говорит Фридкин.

По его прогнозу, ликвидация последствий нынешнего кризиса сведется, в частности, к тому, что будут вновь введены ограничения, от которых в последние «более-менее тихие, мирные годы» власти отказались. Например, ограничат продажу валюты населению и предприятиям, возвратят обязательную продажу валюты предприятиями. Также не исключены элементы административного регулирования цен.

У государства просто нет ресурсов, чтобы по примеру богатых западных стран «заливать кризис деньгами», считает экономист. Поэтому вряд ли власти пойдут на те меры поддержки, о которых просит сейчас малый и средний бизнес (снизить налоговые платежи, заморозить аренду и пр.), «дело ограничится какими-то словесными интервенциями». Также нереально, что станут выплачивать всем, кто без гроша, безусловный базовый доход, считает Фридкин.

Он обращает внимание на то, что сейчас можно обратиться за кредитом к МВФ, объявившему о широкомасштабной программе поддержки стран, у которых недостаточно ресурсов для борьбы с кризисом. «Причем в отличие от кредита стенд-бай, здесь гораздо меньше условий предоставления», в частности нет требования структурных реформ, подчеркивает собеседник. Но он не уверен, что Минск захочет воспользоваться этой возможностью.

По крайней мере, в кризис властям следовало было бы отказаться от всяких «имиджевых мероприятий — парадов, концертов, игрищ». Но экономист опасается, что и этого не будет, поскольку верхам «зрелища гораздо важнее, чем хлеб насущный для предприятий и бизнеса».

У правящей верхушки не только мало ресурсов, но и нет стимулов проводить предлагаемые независимыми аналитиками меры, полагает собеседник Naviny.by. Проблема в том, что белорусские власти «неподконтрольны, неподотчетны, не зависят от мнения электората». А главное — уверены, что не исчерпался главный ресурс — «памяркоўнасць», терпеливость белорусов и что «на этот кризис его точно хватит», резюмировал Фридкин.

Прочистит ли кризис мозги высокому начальству?

Подход белорусского правителя к решению экономических проблем красноречиво отразила одна из реплик во время посещения частного предприятия «Адони», которое занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности.

Назвав предприятие локомотивом инновационной продукции, Лукашенко добавил: «Хотим, чтобы взяли на прицеп наши другие предприятия и тащили за собой, а они пусть производят комплектующие».

У нас постоянно тем, кто работает лучше, норовят навесить балласт типа предприятий-зомби да дышащих на ладан колхозов. Вся экономика — это попытка создать некий гибрид ИТ с совком. В итоге — никакого прорыва, наоборот — совок тащит назад всю экономику.

Рано или поздно идеальный шторм закончится. И тогда может оказаться, что страны с рыночной экономикой быстро восстановятся, а мы по большому счету так и останемся в яме. Насколько кризис прочистит большому начальству мозги, заставит пересмотреть замшелые взгляды на экономику — вопрос открытый.


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