закрыть
21 марта 2020, суббота, 15:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Президент Северной Македонии подписал документ о присоединении к НАТО

1
  • 21.03.2020, 11:30
  • 1,564
Президент Северной Македонии подписал документ о присоединении к НАТО

Йенс Столтенберг заявил, что ожидает вступления страны в Альянс в ближайшее время.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал окончательный документ, необходимый для того, чтобы страна стала следующим членом НАТО.

Пендаровски подписал так называемый документ о присоединении после того, как Испания на этой неделе стала последним членом альянса, ратифицировавшим членство бывшей югославской республики, передает издание The Sydney Morning Herald.

После голосования в Испании генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает официального вступления страны в «в ближайшее время», после чего Северная Македония станет 30-м членом альянса.

Задержка заявки страны на вступление в НАТО была вызвана давним спором с соседней Грецией, после чего она согласилась сменить название с Македонии на Северную Македонию.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина