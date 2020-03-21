Глава ВОЗ разгромил рецепты Лукашенко по «лечению» коронавиpуса

Глава ВОЗ разгромил рецепты Лукашенко по «лечению» коронавиpуса32
- 21.03.2020, 11:36
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Гендиректор Всемирной организации здоровья призвал отказаться от алкоголя во время пандемии.
Гендиректор Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Тедрос Гебреисус призвал людей отказаться от алкоголя и сигарет, чтобы более эффективно противостоять коронавирусу нового типа COVID-19, сообщает nv.ua.
«Во-первых, ешьте питательную и здоровую пищу, которая поможет вашей иммунной системе функционировать надлежащим образом. Во-вторых, сократите потребление алкоголя и избегайте сладких напитков», — заявил Гебреисус.
Он также призвал отказаться от курения, которое «повышает риск серьезных заболеваний, если вы инфицированы COVID-19».
Напомним, что Лукашенко советовал лечиться от коронавируса ездой на тракторах, посещением бани и водкой.
Во всем мире зарегистрировано свыше 274 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 90 тысяч вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 11 тысяч пациентов.