закрыть
21 марта 2020, суббота, 15:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Глава ВОЗ разгромил рецепты Лукашенко по «лечению» коронавиpуса

32
  • 21.03.2020, 11:36
  • 13,507
Глава ВОЗ разгромил рецепты Лукашенко по «лечению» коронавиpуса
ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС
ФОТО: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/ЕРА

Гендиректор Всемирной организации здоровья призвал отказаться от алкоголя во время пандемии.

Гендиректор Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Тедрос Гебреисус призвал людей отказаться от алкоголя и сигарет, чтобы более эффективно противостоять коронавирусу нового типа COVID-19, сообщает nv.ua.

«Во-первых, ешьте питательную и здоровую пищу, которая поможет вашей иммунной системе функционировать надлежащим образом. Во-вторых, сократите потребление алкоголя и избегайте сладких напитков», — заявил Гебреисус.

Он также призвал отказаться от курения, которое «повышает риск серьезных заболеваний, если вы инфицированы COVID-19».

Напомним, что Лукашенко советовал лечиться от коронавируса ездой на тракторах, посещением бани и водкой.

Во всем мире зарегистрировано свыше 274 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 90 тысяч вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 11 тысяч пациентов.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина