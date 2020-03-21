Глава ВОЗ разгромил рецепты Лукашенко по «лечению» коронавиpуса 32 21.03.2020, 11:36

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ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС

ФОТО: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/ЕРА

Гендиректор Всемирной организации здоровья призвал отказаться от алкоголя во время пандемии.

Гендиректор Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Тедрос Гебреисус призвал людей отказаться от алкоголя и сигарет, чтобы более эффективно противостоять коронавирусу нового типа COVID-19, сообщает nv.ua.

«Во-первых, ешьте питательную и здоровую пищу, которая поможет вашей иммунной системе функционировать надлежащим образом. Во-вторых, сократите потребление алкоголя и избегайте сладких напитков», — заявил Гебреисус.

Он также призвал отказаться от курения, которое «повышает риск серьезных заболеваний, если вы инфицированы COVID-19».

Напомним, что Лукашенко советовал лечиться от коронавируса ездой на тракторах, посещением бани и водкой.

Во всем мире зарегистрировано свыше 274 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 90 тысяч вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 11 тысяч пациентов.