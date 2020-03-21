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Народный карантин
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Семь лучших сериалов для просмотра дома всей семьей

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  • 21.03.2020, 11:59
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Семь лучших сериалов для просмотра дома всей семьей

Как интересно провести выходные во время карантина.

Человек старается находить плюсы в любой ситуации. И даже карантин воспринимаем как возможность наверстать упущенное. Например, посмотреть сериальные новинки, на которые раньше не хватало времени, пишет cosmo.ru.

«Тригонометрия»

Премьера нового проекта BBC совсем недавно состоялась на Берлинском кинофестивале: «Тригонометрия» расскажет о психологии тридцатилетних, о любви и отношениях в современном мире. Пара из Лондона с трудом сводит концы с концами и параллельно переживает кризис. Чтобы справиться с вечной нехваткой денег, герои решают впустить в свою маленькую квартиру соседку. Ее появление переворачивает их жизнь с ног на голову: персонажей начинает неизбежно тянуть друг к другу. Что получится из этого любовного треугольника?

«Проект Анна Николаевна»

Отмечаем в календаре: уже через неделю, 26 марта, выйдет первая серия комедии про андроида-полицейского с красоткой Зоей Бербер в главной роли (помнишь ее Леру Оборину в «Реальных пацанах»?). Капитан Анна Николаевна Королькевич — совершенство во всех отношениях — отправляется служить в небольшой российский город, чтобы увидеть настоящую жизнь в провинции и стать похожей на человека. Коллеги Анны принимают ее за дочку замминистра и даже не подозревают, что перед ними высокотехнологичный робот. Все идет по плану, пока превращение андроида в человека не заходит слишком далеко…

«Дунканвилль»

Новый анимационный сериал для просмотра всей семьей от создателей «Симпсонов». Главный герой Дункан — обычный подросток, который ходит в школу, веселится с друзьями, попадает в неприятности, по уши влюбляется, страдает от типичных проблем переходного возраста и мечтает как можно скорее стать взрослым. Отец Дункана — водопроводчик и страстный фанат рок-музыки, мама работает пешим инспектором на парковке и мечтает стать детективом. А еще у Дункана есть две сестры — эмоциональная Кимберли и шестилетняя Джинг, которая мечтает выйти за него замуж. С такой семейкой точно не соскучишься!

«Нэнси Дрю»

Адаптация знаменитой истории про отважную девушку-детектива. После окончания школы восемнадцатилетняя Нэнси Дрю наслаждается летними каникулами, подрабатывает официанткой и готовится к поступлению в колледж — в общем, все как у всех. Но планы главной героини резко меняются после жестокого убийства в ее родном городе. Нэнси становится одной из подозреваемых вместе с группой подростков, присутствовавших на месте преступления. Девушка начинает собственное расследование таинственного и крайне запутанного дела. Сериал обязателен к просмотру всем поклонникам мистических детективных историй. Готова разоблачить убийцу вместе с Нэнси Дрю?

«Харли Квинн»

Безбашенный мультсериал про самую очаровательную и сумасшедшую суперзлодейку вселенной DC. Харли Квинн разрывает свои токсичные отношения с Джокером (прощай, Пудинг!) и планирует самостоятельно завоевать титул королевы преступного мира Готэма. Выйдя из тени знаменитого бойфренда, героиня собирает злодейскую команду во главе с Ядовитым Плющом и начинает настоящий дебош. На русском языке Харли говорит голосом Татьяны Шитовой, ранее озвучившей героиню Марго Робби в «Отряде самоубийц» и «Хищных птицах». Все серии первого сезона уже доступны эксклюзивно на «КиноПоиск HD».

«Волшебники»

Фэнтезийный сериал, основанный на одноименном романе Льва Гроссмана. Главные герои — обычные молодые люди — внезапно обнаруживают, что магический мир, о котором они читали в детстве, существует в реальной жизни. Они поступают в секретную школу магии и начинают развивать неординарные способности. Друзьям предстоит узнать, что в современном мире волшебство может не только приносить радость и существенно упрощать жизнь, но и ставить жизни людей под угрозу. На протяжении пяти сезонов шоу персонажи сталкиваются с многочисленными препятствиями, решают загадочные квесты и спасают людей от смертельной опасности. Гарантируем: поклонники волшебного мира «Гарри Поттера» останутся в восторге.

«Наследие»

Спин-офф «Дневников Вампира» и «Первородные». Действие мистического шоу разворачивается в Школе Сальваторе, где обучаются одаренные сверхъестественные существа — ведьмы, вампиры и оборотни. Юные персонажи взрослеют, влюбляются, изучают себя и свои способности и защищают свой родной город от многочисленных врагов. Молодым людям предстоит научиться противостоять своим кровожадным инстинктам, чтобы стать героями, которыми они мечтают быть, а не превратиться в злодеев, которыми их создала природа


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