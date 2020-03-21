Лукашенко: Россия пошла на наши предложения по поставкам нефти? 33 21.03.2020, 12:07

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Кремль слова диктатора не подтверждает.

Лукашенко заслушал доклад по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, передает БелТА.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» - спросил Лукашенко.

Глава администрации диктатора подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

На совещание во Дворец Независимости приехали премьер-министр Сергей Румас и вице-премьер Юрий Назаров, председатель «совета республики» Наталья Кочанова (она также является председателем наблюдательного совета на «Нафтане»), глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко и его заместитель Валерий Бельский, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, председатели КГК и КГБ Леонид Анфимов и Валерий Вакульчик, министр иностранных дел Владимир Макей и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Как пояснил Лукашенко, это полный состав рабочей группы, которая должна не просто мониторить ситуацию в этой сфере, но и принимать меры по загрузке белорусских НПЗ. Руководит рабочей группой Сергеенко.

В Кремле слова Лукашенко о согласии на его предложения по нефти пока не подтвердили и никак не прокомментировали.