«Во-первых, доллар растет, во-вторых, товара скоро просто не будет» 7 21.03.2020, 12:36

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Белорусские рынки переходят на режим самокарантина?

На Брестском рынке подорожали импортные товары. Одни продавцы винят курс доллара, другие – закрытые границы, третьи – и то, и другое, пишет «Брестская газета».

Как заметно подорожал на рынке кофе, который везут к нам в основном из Польши, наверное, заметили уже многие. Мы прошлись по рядам «колхозки», ознакомились с ассортиментом и расспросили продавцов, какие импортные товары подорожали, почему, на сколько, где они планируют закупаться при закрытых границах, а также будут ли цены и дальше расти.

«Вы же понимаете, почему поднимаются цены и в частности кофе такой дорогущий. Во-первых, доллар растет, во-вторых, товара скоро просто не будет, – говорит Ольга. – Уже сейчас мы продаем остатки. Как будет дальше, не знаю. Я лишь продавец».

Она подтвердила, что на популярные марки кофе цена поднялась наполовину. Если раньше упаковка стоила 10 рублей, сейчас это 15 минимум, а в некоторых точках – и 17, и даже 19 рублей.

«Когда же разберут, начнут другие марки дорожать. Но знаете, если бы у людей не было денег, они бы за такие цены не покупали. Своим родственникам, друзьям мы подешевле забрали, конечно. А что дальше будет, не знаю… Вообще товара не будет», – считает Ольга.

Продавец Галина прокомментировала ситуацию коротко: «Все от доллара зависит: курс поднялся – цена поднялась. Подорожало все, что за валюту покупаем». Ее коллега Алла также была немногословна: «Я только скажу, что торговля у нас идет очень плохо. Сейчас на рынке люди берут сало».

Продавцы-мужчины оказались более общительными. Валерий согласился поговорить после того, как обслужит покупателей.

«Вы у меня были недавно. Так понравился кофе или просто в запас берете?». – «Да, пусть будет», – сказал пожилой мужчина.

«Дрожжи есть у вас?». – «Нет уже, закрыто все». – «Что закрыто?». – «Границы». – «И что, дрожжей ни у кого нет?», – разочарованно спросила женщина, но осталась без ответа.

«Люди начали более активно сейчас все покупать, потому что напуганы последними событиями. То, что с минской базы, осталось по прежним ценам. Например, чаи, которые вчера получили. Правда, это остатки. Надо сказать, что с баз привозят только 50% от наших заказов. Что касается кофе, в цене поднялись только самые популярные позиции. Да и ассортимент его сейчас небогатый. То же можно и про чай сказать. Продаем, что привозят. А какие запасы на базе в Минске, сказать не могу, но говорят, что есть еще товар. На том, что получили, думаю, недели две еще продержимся», – поделился прогнозами Валерий.

Продавец Олег считает, что сейчас уже цены более-менее стабилизировались и больше расти не должны:

«Мы закупаем товар с баз в Минске, Москве. Границы закрываются, поступления нет – получается ажиотажный спрос, что провоцирует повышение цен. Здесь простая арифметика. В основном подорожали товары роскоши. Предметы первой необходимости – пакеты для мусора, туалетная бумага – пока продаются по старой цене. Без кофе или чая жить можно, но люди привыкли, покупают. Вот эти товары и дорожают».

Олег рассказал, что ассортимент кофе сократился – остались наиболее ходовые позиции, которые всегда шли массово. Более эксклюзивные ушли с рынка. Цены на чай пока старые, но он считает, что на следующей неделе поднимутся.

«Буквально на днях приходили машины. Знаем, что на базах в Минске уже нет многих позиций. Самые популярные чаи у нас стоят в районе 3 – 3,5 рубля за 100-граммовые расфасовки, за 200-граммовые – 5 – 7 рублей. Из заказанного получили наполовину меньше».

Олег считает, что сложно спрогнозировать, на сколько продавцам заграничных товаров хватит имеющихся остатков товаров и какие будут цены.