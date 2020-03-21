Видеофакт: В Речице посетителей поликлиники заблокировали из-за подозрения на коронавирус 8 21.03.2020, 12:47

6,644

архивное фото minsknews.by

Житель города мог заболеть во Франции, откуда он недавно вернулся.

В сети появилось видео следующего содержания. Камера снимает медицинское учреждение, при этом видно, как люди в белых халатах и медицинских масках ограничивают передвижение людей, столпившихся в коридоре и на лестнице. Голос за кадром говорит: «Смотрите, что в Речице происходит. Поликлиника районная. Людей не впускают, людей не выпускают. Вот медработники этим занимаются. Никто ничего не объясняет». На записи видно, как действительно, одна из работниц поликлиники за всеми разъяснениями отправляет к заведующей.

Для получения официальной информации журналисты gomel.today позвонили главному врачу Речицкой районной больницы. Однако руководитель что либо говорить по телефону отказался.

По словам очевидцев, в больнице произошло следующее. Сегодня к врачам обратился мужчина, недавно прибывший из Франции и ощутивший недомогание. Работники здравоохранения заподозрили у него симптомы Соvid 19. После чего в медучреждении и были приняты меры по ограничению передвижения посетителей. В настоящее время всех посетителей отпустили.

По некоторым данным, больной с подозрением на коронавирус — госпитализирован.