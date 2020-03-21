Белорусские студенты: Наша забастовка фактически уже началась 8 21.03.2020, 13:20

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Даже актив БРСМ не ходит на занятия – свои жизни дороже.

Студенты Минского государственного лингвистического университета написали в редакцию телеграм-канала «Баста»:

- Забастовка уже фактически началась. Некоторые группы написали коллективные заявления о переводе на дистанционное обучение. Часть лекций вчера и сегодня были вынуждены отменить из-за низкой посещаемости. На парах – пару человек. Даже актив БРСМ не ходит на занятия – свои жизни дороже.

Преподаватели, в основном, поддерживают, мессенджеры и электронную почту для сдачи работ, консультаций и тестов используем уже давно. Сейчас наиболее продвинутые преподы внедряют Google Classroom и Moodle, другие системы дистанционного обучения. Догоняем весь мир, который давно ими пользуется.

Главный вопрос – поддержат ли нас остальные вузы в понедельник или превратятся в очаги распространения инфекции?