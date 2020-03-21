Ученые открыли два новых вида акул 2 21.03.2020, 13:37

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Их обнаружили в водах Занзибара и Мадагаскара.

Ученые из Германии, Великобритании, Южной Африки и Танзании обнаружили в водах Занзибара и Мадагаскара два новых вида пилоносых акул. Их назвали Pliotrema kajae и Pliotrema annae — по именам дочери и племянницы первого автора описания новых видов, сообщает zn.ua.

В род плиотрем входит всего один вид Pliotrema warreni. Их встречали в юго-западной части Индийского океана и в юго-восточной Атлантике на глубинах от 26 до 500 метров. Длина самой большой найденной пилотремы — 170 сантиметров, это самая крупная пилоносая акула. Pristiophorus — донные акулы, они встречаются на глубинах от нуля до 1240 метров. Размеры этих рыб варьируются от 62 до 153 сантиметров.

Теперь же ученым удалось обнаружить два новых вида, которые отнесли к роду плиотрем. Все три вида отличаются расстоянием между усами и ноздрями, формой отверстий в черепе, гребнями челюстных зубов. Ученые также предполагают, что ареалы обитания старого и новых видов не пересекаются.

Основная глубина проживания акул (до 320 метров) доступна для рыбаков, поэтому ученые опасаются, что рыбы могут быть уязвимыми для отлова и, возможно, вымирают.