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Королевская битва: кто поможет Саудовской Аравии победить Россию

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  • Дмитрий Фроловский, «Новая газета»
  • 21.03.2020, 13:41
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Королевская битва: кто поможет Саудовской Аравии победить Россию
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В «нефтяной войне» появляются новые игроки.

Разрыв сделки ОПЕК+ и стремительный обвал цены на нефть стали шоком для мировой экономики и ознаменовали негласное начало «нефтяной войны» между Москвой и Эр-Риядом. Обе стороны объявили о готовности увеличить объемы добываемой нефти до рекордных значений, а представители нефтяного гиганта Saudi Aramco и вовсе стали предлагать невиданные скидки европейским потребителям с целью вытеснения российских поставщиков.

Союзники до гроба

Несмотря на многочисленные проблемы саудовского режима, союзнические отношения с США все еще основная гарантия его стабильности. Королевство, один из крупнейших торговых партнеров США, приобретает оружие на сотни миллиардов долларов, выполняет роль одного из важнейших транспортно-логистических центров для американской армии, а также поддерживает очень тесные отношения с многочисленными американскими политиками и государственными служащими.

Даже несмотря на то, что внутри США существует весьма расхожее мнение касательно природы саудовского режима, его вклада в распространение исламского фундаментализма и многочисленные нарушения прав человека, вряд ли в обозримой перспективе что-то может подорвать нынешний формат взаимодействия. США не только не сдерживают возможное крупномасштабное столкновение между королевством и Ираном, но и способны оказывать всяческую поддержку в случае прямой угрозы режиму внутри страны.

Разрыв сделки ОПЕК+ может обнажить истинный уровень взаимоотношений между Эр-Риядом и Вашингтоном. Недавняя публикация в Wall Street Journal о готовности Трампа наложить новые санкции на Россию и заставить страны вернуться за стол переговоров, а также не допустить чрезмерного увеличения добычи нефти сигнализирует о заинтересованности США в сокращении уровня взаимодействия Эр-Рияда с Москвой и возвращении к стабильности на рынках. В результате

Вашингтон дает понять о своей заинтересованности в устойчивости режима и готовности оказывать королевству поддержку.

Вместе с тем отношения между США и Саудовской Аравией не лишены противоречий. К примеру, невнятная политика Трампа после еще менее понятной позиции Обамы стала важнейшим фактором начала блокады Катара, которая чуть не привела к аннексии маленького эмирата и поспособствовала усилению взаимодействия между Эр-Риядом и Москвой.

Озабоченные военными успехами России в Сирии и ее встраиванию в баланс сил на Ближнем Востоке власти королевства решили наладить контакты с Москвой, чтобы предотвратить чрезмерное сближение с Ираном и попытаться координировать усилия в условиях волатильности на нефтяном рынке.

Притом что Саудовская Аравия имеет репутацию одного из самых богатых и стабильных государств Ближнего Востока, за фасадом авторитарной стабильности скрывается множество проблем. Высокий уровень безработицы среди молодежи, суннитско-шиитское противостояние внутри страны и у непосредственных границ, повсеместная коррупция и бюрократия, низкая производительность труда и чрезвычайно высокий уровень зависимости бюджета от нефтяных доходов — все это вызывает серьезные сомнения в том, насколько устойчив саудовский режим при нынешних реалиях.

Кумир молодежи

Меняющаяся демографическая ситуация, в том числе взрывной рост молодого населения — одна из важнейших угроз стабильности режима. За последние несколько десятилетий королевство пережило настоящий бум рождаемости: население возросло с 5 миллионов в 60-х годах до более чем 20 млн сегодня, а более 60 % населения — это люди моложе 30 лет.

Уровень безработицы среди них, согласно данным Всемирного банка, составляет 32,6 % и ожидается, что показатель в лучшем случае останется неизменным или незначительно возрастет к 2030 году. Ситуация с безработицей усугубляется неподготовленностью местной молодежи к рыночным реалиям. Многие получают образование в области гуманитарных наук, иностранных языков и религии, что плохо влияет на перспективы внедрения технологических инноваций и поддержания высокого уровня конкурентоспособности.

Ухудшает ситуацию и разрыв между поколениями, который приобретает все более отчетливый характер. Практика общения с местными жителями указывает, что если более взрослое поколение выступает за сохранение существующих авторитарных институтов внутри королевства и защите ортодоксальных религиозных и бедуинских ценностей, то

молодежь ратует за реформы и борьбу с закостенелой местной самобытностью.

Молодое поколение, ориентирующееся на западный пример развития, прекрасно знакомо с американской культурой и порой лучше говорит на английском, чем арабском языке, плохо понимает свое предназначение в условиях отсутствия работающих институтов социальной мобильности и возможностей для политического самовыражения.

Молодой наследник саудовского престола Мухаммед бен Салман или коротко МБС еще до своего формального восхождения на престол успел объявить о масштабной программе экономических реформ «Видение-2030». Программа предполагает строительство грандиозного города будущего под названием NEOM с общим бюджетом в триллион долларов. Подобные реформы во многом отражают опасения нынешнего режима.

По открытым источникам, экспорт королевства на 64,7 % состоит из сырой нефти и на 8,3 % — из продуктов нефтепереработки. Удручающе обстоят дела с домашним производством. Самые большие статьи импорта — это ввоз автомобилей (7,64 %) и прочей техники (3,3 %). Одновременно королевство не в состоянии обеспечивать собственную продовольственную безопасность, а образцом импортозависимости можно назвать ввоз строительного песка.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

С учетом того что, по разным данным, нефти в Саудовской Аравии осталось не более чем на 70 лет, очевидно, что реформы и процесс диверсификации необходимо начинать сейчас или никогда.

Саудовская молодежь продолжает демонстрировать высокий уровень поддержки действий МБС. Молодые люди с энтузиазмом встретили его план реформ и в прошлом масштабную антикоррупционную кампанию.

Впрочем, действия наследного принца вызывают много вопросов. Несмотря на наполеоновские планы, его единственным достижением пока что может считаться успешное IPO Saudi Aramco, которое привлекло сумму, превышающую $25 млрд (из расчета стоимости компании в начале года), со стороны преимущественно местных инвесторов и позволило режиму обзавестись необходимой финансовой подушкой безопасности. Однако резонансное убийство журналиста Хашокджи, бойня в Йемене, которая по праву может считаться крупнейшей гуманитарной катастрофой нынешнего века, ужесточившиеся репрессии и отсутствие видимых результатов от реформ вызывают серьезные опасения.

Недавний арест двух высокопоставленных членов королевской семьи — принца Ахмеда бин Абдул Азиза, младшего брата короля Салмана, и Мухаммеда бин Найефа, бывшего наследного принца и министра внутренних дел — указывает на то, что МБС пытается добиться большей консолидации власти и чувствует возможное недовольство своими действиями внутри правящей элиты. Если фискальная ситуация в стране будет усугубляться и недовольство расти, то есть вероятность возможного дворцового переворота с целью сохранения правящей династии Сауда. Впрочем, пока что подобные прогнозы — это лишь предположения, и МБС, скорее всего, сможет сохранить за собой статус наследника престола.

В кольце шиитов

Противостояние с шиитским Ираном — важнейшая геополитическая задача для руководства королевства. Несмотря на то что армия Саудовской Аравии самая богатая и хорошо экипированная во всем арабском мире, затянувшаяся война с хуситами в Йемене, которые поддерживаются Тегераном и его союзниками, и периодические ракетные обстрелы Эр-Рияда вызывают ряд вопросов относительно ее боеспособности. Разгром тренируемых саудовцами группировок в Сирии и широкое распространение идей хомейнизма на территории Леванта фактически означает, что королевство взято в кольцо лояльными Ирану режимами.

Геополитическое усиление Ирана несет одновременно внешнюю и внутреннюю угрозу. Согласно неофициальной статистике, шиитское население Саудовской Аравии составляет порядка 15 %, и большая его доля сконцентрирована в восточной провинции Эш-Шаркия, где сосредоточены основные нефтяные запасы страны. Одновременно часть шиитского населения, принадлежащая к исмаилитской общине, проживает и на юге страны, в округе Наджран, и на границе с разрываемым гражданской войной Йеменом. Преобладает шиитское население и в соседнем Бахрейне, а интервенция стран Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАПГЗ) в 2011 году во главе с Саудовской Аравией в это крошечное островное королевство лишь отражает всю остроту вопроса сектантского противостояния для правящей династии Сауда.

Иран, как и Саудовская Аравия, также крайне зависим от экспорта нефти. Однако Эр-Рияд не находится под санкциями и обладает более значительными ресурсами, которые позволят ему пережить нынешнее падение цен в течение нескольких лет, поддерживая приемлемую фискальную ситуацию.

Тегеран же находится в менее выгодном положении, и нынешние «нефтяные войны» могут иметь куда более серьезные последствия для режима, который уже существенно ослаблен многочисленными внутренними проблемами, от социально-экономической нестабильности из-за регулярно повторяющейся засухи до общего недовольства некомпетентностью уровнем государственного управления, жестокими репрессиями и весьма плачевным макроэкономическим положением. В результате внутренняя ситуация в Тегеране может обостриться, что заставит режим действовать более агрессивно по отношению к Саудовской Аравии, усилив поддержку повстанцев в Йемене и работу с шиитским подпольем.

Саудовская Аравия не защищена от социально-экономических потрясений, суннитско-шиитского противостояния и дворцовых интриг. Однако вряд ли все это сможет привести к смене политического курса и серьезным переменам внутри королевства. Союзнические отношения с США и наличие сильного лоббистского ресурса остаются важнейшим фактором стабильности Саудовской Аравии. Даже если нефтяные войны не приведут к переговорам в ближайшие недели или месяцы, а фискальная ситуация внутри королевства будет ухудшаться, Эр-Рияд не останется без поддержки.

Дмитрий Фроловский, «Новая газета»


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