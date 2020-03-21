Правительство Британии разработало экономический пакет помощи гражданам из-за коронавируса 1 21.03.2020, 13:59

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План предусматривает семь пунктов.

План спасения британской экономики был объявлен министром финансов Великобритании Риши Сунаком, сообщает tvn24.pl.

«Я знаю, что люди боятся, что потеряют работу, что они не смогут платить арендную плату или ипотеку, что у них не будет достаточно денег на еду и счета. Я знаю, что некоторые люди уже потеряли работу в последние несколько дней. Всем тем, кто сейчас дома и беспокоится о предстоящих днях, я говорю: вы не останетесь один на один с этим», - сказал министр.

«Экономическое вмешательство, которое я объявляю сегодня, является беспрецедентным в истории британского государства», - подчеркнул министр финансов.

Основные предположения плана правительства Великобритании:

1. Правительство будет финансировать 80 процентов - до 2500 фунтов стерлингов в месяц - заработной платы работников, чтобы как можно больше из них сохраняло свои должности. Поддержка должна охватывать период с 1 марта и действовать в течение трех месяцев. При желании этот период можно продлить.

2. Период, в течение которого действуют беспроцентные кредиты для бизнеса,увеличивается с 6 до 12 месяцев.

3. Приостановление сбора НДС для всех компаний до июня, что означает вливание 30 миллиардов фунтов в экономику.

4. Порог для получения права на пособия будет повышен на одну тысячу фунтов в течение следующих 12 месяцев.

5. Порог дохода для самозанятых лиц, затронутых вирусом, будет приостановлен, а это означает, что они смогут получать пособия, соответствующие ставке обязательного пособия по болезни.

6. До января 2021 года будет отложена уплата налогов для самозанятых.

7. Для лиц, арендующих недвижимость, господдержка составит не менее 30 процентов от стоимости аренды.