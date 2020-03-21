«Евро почти по три рубля, банкоматы без долларов» 4 21.03.2020, 14:11

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Что происходит с валютой в Беларуси?

Белорусский рубль продолжает снижаться к доллару как на торгах на валютно-фондовой бирже, так и в обменниках. Максимальный курс евро по-прежнему держится в районе 3 рублей, а доллара — 2,8 рубля. Но, несмотря на дорожающую валюту, спрос на нее не спадает. В этой ситуации один из банков, к примеру, заметно увеличил число дней, за которые клиент должен уведомить о желании снять деньги со счета. Многие банки по-прежнему не загружают валюту в банкоматы. Тем временем Нацбанк дал рекомендации, как обеспечить бесперебойное обслуживание физлиц, пишет tut.by.

Как изменялся курс валют на этой неделе и сколько сейчас стоят доллар и евро в обменниках

На нынешней неделе курсы валют заметно выросли в обменниках еще в среду, 18 марта. Самый «дорогой» доллар был 2,5 рубля, а евро — 2,79 рубля. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 марта нацвалюта ослабла к основным валютам. Еще во время торгов в обменниках доллар подорожал до 2,7 рубля, а евро — до 2,9. Но, несмотря на рост, возник заметный спрос на валюту, которая исчезла из многих банкоматов и обменников. Эксперты и власти пояснили, что нехватка американской валюты вызвана в том числе трудностями с доставкой валюты из США. В этой ситуации Нацбанк не продавал банкам валюту, а они, в свою очередь, предлагали для продажи только ту, которую сдавали клиенты. В итоге во многих банкоматах в четверг закончилась валюта, сложности с покупкой долларов и евро были также во многих обменниках. В магазинах вырос спрос на технику.

На последних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе, 20 марта, белорусский рубль снизился к доллару и российскому рублю, но чуть укрепился к евро. В первой половине дня 20 марта курс евро в некоторых банках превысил 3 рубля, а доллара — 2,8 рубля. После обеда курс евро в обменниках чуть снизился. Дороже всего продавал эту валюту БСБ Банк — по 2,992 рубля. Самый высокий курс продажи доллара во второй половине дня был на уровне 2,8 рубля (Франсабанк).

Сегодня, 21 марта, максимальный курс продажи банком евро — 2,99 рубля (БПС-Сбербанк и Белорусский народный банк), а доллара — 2,8 рубля (в этих же банках).

Загружают ли в банкоматы валюту и как быстро можно снять деньги со счета

В банкоматах некоторых банков по-прежнему отсутствует валюта. В одних случаях ее не загружают в последние дни, в других — быстро снимают. К примеру, банкоматы Белорусского народного банка сейчас не загружаются валютой. Нет долларов и евро также в банкоматах Альфа-Банка. В РРБ-Банке сообщили, что 20 марта банкомат в Минске на Краснозвездной, 18 был загружен долларами. «При их наличии — вы можете их приобрести также в кассах по этому адресу до 15.00», — сообщили в контакт-центре банка.

«Ограничений мы не вводили на инкассацию, однако в связи с повышенным спросом гарантировать наличие валюты в банкоматах мы не можем», — рассказали в Банке Дабрабыт.

Мы также поинтересовались у банков, на каких условиях сейчас можно снять деньги со своего счета. К примеру, в Альфа-Банке сегодня можно заказать деньги на 27 марта. Для снятия сумму нужно заказывать. Для этого нужно написать заявление с Ф. И. О., номером мобильного телефона, суммой, валютой и номером отделения, в котором хотите забрать деньги.

В Белгазпромбанке сегодня можно оставить заявку на снятие денег с отзывного вклада на 27 марта. «Безотзывный вклад только (возвращается. — Прим. ред.) по окончании срока действия вклада», — уточнили в банке.

Банк Дабрабыт ввел изменения по снятию денег со счетов. С 20 марта при снятии суммы больше 1000 долларов в эквиваленте нужно писать заявление за 10 рабочих дней (ранее — за 3 дня). Для заказа денег можно позвонить в контакт-центр банка.

„Вы можете снимать до 10 000 рублей в эквиваленте в сутки в банкоматах. До 5000 рублей со счета в отделении, если сумма более, то необходимо предварительно заказать средства. При обращении до 11.00 сумма предоставлена будет на третий рабочий день, после 11.00 — на пятый“, — рассказали в Идея Банке.

В Технобанке сообщили, что безотзывные вклады не расторгают в ближайшую неделю, и рекомендовали для уточнения обратиться позже. При снятии денег с отзывного вклада по договору нужно уведомить банк за 5 дней до обращения, чтобы сумму подготовили.

Какие рекомендации получили банки из-за нехватки долларов

Нацбанк разослал банкам рекомендации, как обеспечить бесперебойное обслуживание физлиц при повышенном спросе на отдельные операции. Регулятор советует, к примеру, не завышать курс конверсии при снятии наличной валюты, которая отличается от той, в которой открыт счет. Банки также просят «в складывающихся условиях, характеризующихся отсутствием по объективным причинам достаточного объема наличных долларов» подкреплять обменники другой наличной иностранной валютой.

Регулятор также указал на недопустимость ввода необоснованных ограничений или вознаграждений за банковские операции, в том числе при снятии наличных со счетов и при безналичных расчетах.

Ранее, 19 марта, Банк ВТБ Беларусь ограничивал валютно-обменные операции по карточкам. Лимит на день был эквивалентен 100 евро. Однако в этот же день ограничения были отменены.

Что будет с курсом валют на ближайшее время?

На этот вопрос, пожалуй, сейчас вряд ли кто-то ответит с большой долей вероятности. Дело в том, что пока не известно, когда удастся решить вопрос с бесперебойной доставкой долларов из США. Не добавляет определенности на валютном рынке ситуация с пандемией коронавируса и с ценами на нефть. Ко всему этому нужно добавить экономическую ситуацию в нашей стране. Как заявил накануне Александр Лукашенко, по его мнению, мы уже вступили одной ногой в финансово-экономический кризис.

В этой ситуации одни эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление доллара и евро, а другие — что курсы этих валют как минимум останутся на нынешнем уровне и, может, даже немного снизятся. Но многие сходятся во мнении, что в ближайшее время нет оснований для заметного снижения американской валюты и евро.

В нынешней ситуации для начала нужно решить вопрос с нехваткой валюты в обменниках и банкоматах.

Что происходит в торговле?

Если в «черный» понедельник, 9 марта, когда заметно упали цены на нефть, а белорусский рубль начал терять позиции к валюте, белорусы не реагировали на происходящее скупкой валюты и товаров, то 19 марта, когда курсы валют установили очередные максимумы в обменниках, ситуация изменилась. Белорусы стали скупать технику.

За несколько дней до этого в Беларуси вырос покупательский спрос на товары длительного хранения, в том числе на социально значимые, бакалею и импорт. Но уже, скорее, из-за ситуации с коронавирусом.

Тем временем торговые сети прогнозируют подорожание некоторых товаров (в первую очередь — импортных) — как непродовольственных, так и продовольственных.

— Мы ожидаем повышения цен на импортные товары. Скорее всего, это произойдет с 1 апреля. Пока большинство ритейлеров продолжают переговоры с поставщиками и протоколов согласования цены еще нет. Наша позиция — максимальное сдерживание цен, на что мы ориентируем и поставщиков. Что теоретически может подорожать? Некоторые фрукты, европейский кофе, итальянская паста и т.д. Товаров повышенного спроса среди них нет, — рассказали на условиях анонимности представители ритейла.

При этом некоторые товары уже подорожали, в том числе импортные фрукты и овощи.

Очереди сейчас есть не только в гипермаркетах, но и в магазинах бытовой техники. Онлайн-магазины тоже отмечают наплыв покупателей.

— Вырос спрос на телевизоры, холодильники и прочую крупную бытовую технику, как это обычно и происходит при всех наших девальвациях, — рассказали нам в онлайн-гипермаркете 21vek.by. — Покупают те, кому в любом случае это нужно было, но они откладывали покупку. Покупатели прекрасно понимают, что потом будет дороже. Потому что у нас большинство техники в стране не производится, а покупается за границей.

В онлайн-гипермаркете говорят, что на некоторые товары цены уже начали расти. На некоторые — еще нет. Поэтому люди стараются найти то, что еще не подорожало, и купить.

— Сложно сказать, как сильно подорожают товары. Если курсы валют останутся на таком уровне, как сейчас, то цены поднимутся пропорционально им. Это если товар был куплен за доллары. А если он куплен за российские рубли, то цены не обязательно вырастут, ведь российский рубль относительно белорусского часто и падает.