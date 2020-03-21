Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в США 2 21.03.2020, 14:21

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Пика заболеваемости ожидают через 45 дней.

В Нью-Йорке сейчас насчитывается почти треть всех случаев заражения коронавирусом в США. Об этом сообщает CNBC.

20 марта мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в городе насчитывается почти треть всех случаев коронавируса в США. Здесь обнаружено заражение у 5151 человека, из них погибли 29.

«Мы сейчас эпицентр этого кризиса», – сказал мэр.

По его словам, если количество новых случаев продолжит увеличиваться с такой же скоростью, через две-три недели у медиков появится недостаток необходимых средств.

Мэр призвал горожан выходить на улицу только в случае крайней необходимости и держаться на расстоянии от других прохожих.

А тем временем губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ожидает пика заболевания, до 110 тыс. новых случаев, через 45 дней. При этом в больницах штата только 53 тыс. коек.

Всего в США Covid-19 обнаружили у более чем 19 тыс. человек. 250 из них погибли, а 147 выздоровели.