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Симптомы коронавируса день за днем: китайские медики описали, что происходит с больными

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  • 21.03.2020, 14:41
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Симптомы коронавируса день за днем: китайские медики описали, что происходит с больными

Когда в болезни наступает переломный момент?

На днях китайские медики, которые уже объявили, что справились с дальнейшим распространением вируса в Китае, подробно рассказали, как протекает заболевание, опираясь на свой личный опыт и наблюдением за выздоровевшими или умершими пациентами из города Ухань. Сообщение медиков уже распространили такие крупные мировые издания, как Daily Mail и Вuisiness Insider, пишет kp.by.

1−4 день. В первые дни инфицирования коронавирусом основные симптомы заболевших - повышенная температура, она была у 99% заболевших. У некоторых – сухой кашель, боль в мышцах. У небольшого числа людей могла быть тошнота и диарея за день-два до того.

При этом медики предупреждают: начало болезни может быть практически бессимптомным или протекать в очень легкой форме. Именно поэтому многие думают, что просто простыли и их симптомы не сигнализируют ни о чем серьезном.

5−6 день. Пациенту становится тяжело дышать. Особенно пожилым людям, у которых есть хронические проблемы со здоровьем. В особенности – с верхними дыхательными путями.

7 день. У части пациентов дыхание может стать еще более затрудненным. Таким людям нужно срочно к врачу. При этом медики отмечают, что у большинства (около 85%) больных симптомы в этот период либо сглаживались, либо заметно ослабевали.

Поэтому правительство просит тех, кто живет с заразившимся человеком, оставаться дома в течение 14 дней. Они - симптомы - начинаются с момента, когда первый человек заболел.

8−9 день. У пациентов, которые переносят инфекцию тяжело, а таких порядка 15% процентов, начинали проявляться признаки острого респираторного дистресс-синдрома. Это значит, что легкие уже не способны нормально обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

10−11 день. Пациентов переводят в реанимацию, им нужна экстренная помощь, а к вышеперечисленным симптомам добавляется еще и боль в животе. Также исследования показали, что в больнице потом люди остаются около 10 дней.

12 день. Пациенты, чей организм оказался достаточно крепким, а помощь медиков – своевременной и правильной, начинают выздоравливать, температура постепенно понижается и на протяжение следующих дней человек активно идет на поправку.

17 день. К этому дню тех, кто выздоровел, обычно выписывали, то есть примерно через 2,5 недели болезни.

Также медики обращают внимание на то, что кашель – это второстепенный симптом. И многие из тех, кто выздоровел, кашляли еще довольно долгое время. Одышка у них прекращалась спустя почти две недели после выписки из больницы.

В целом период выздоровления занимал в среднем 22 дня, а большинство пациентов, которым спасти не удалось, умирали на 18 день.


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