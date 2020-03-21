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Провал Минфина: в Беларуси оказались не нужны гособлигации

  • 21.03.2020, 14:47
Провал Минфина: в Беларуси оказались не нужны гособлигации

Заимствования на внутреннем рынке делались для рефинансирования платежей по госдолгу.

Провалом завершилась попытка Министерства финансов разместить на внутреннем рынке государственные облигации, пишут naviny.by.

Как сообщает ведомство, Минфин собирался занять по 100 млн долларов и евро на внутреннем рынке за счет размещения двух новых выпусков государственных облигаций.

Аукционы по размещению 267-го и 268-го выпусков валютных облигаций, проводившиеся 19 марта через Белорусскую валютно-фондовую биржу, признаны Минфином несостоявшимися, сообщается на сайте финансового ведомства.

Заимствования на внутреннем рынке Минфин привлекает для рефинансирования платежей по госдолгу.

В 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей и 6 млрд — на погашение основного долга.

Более 85% расходов будут связаны с выплатами в пользу восточных кредиторов. Речь идет о России, Китае и Евразийском фонде стабилизации и развития.


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