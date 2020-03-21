Студенты БГУ раздали защитные маски и призвали не выходить учебу 1 21.03.2020, 14:52

Народный карантин действует с 23 марта.

Студентам, которые проживают в общежитиях на улице Октябрьской в Минске раздали защитные маски и рассказали о народном карантине. Символическую акцию провели учащиеся Белорусского государственного университета – активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» и инициативы «Европейская молодежь», сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

- Раздали около полусотни масок, - сказал один из участников. - Акция была не столько практическая, сколько символическая. Мы хотели показать, что в Беларуси есть серьезные проблемы с эпидемиологической безопасностью и власти ничего не делают, чтобы их решить.

Безусловно, сейчас нужно вводить карантин надо вводить безусловно, чтобы остановить распространение вируса и не создавать угрозы для людей. Мы солидарны со студентами МГЛУ, объявившими о бойкоте занятий. Уверен, что так должны поступить все учащиеся в Беларуси.

Безопасность наших близких и солидарность должны быть на первом месте.