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Народный карантин
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В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса

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  • 21.03.2020, 14:55
В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса
ФОТО: РБК-УКРАИНА

ЧП вводится до 21 апреля.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ввела чрезвычайное положение в стране до 21 апреля для сдерживания распространения коронавируса, сообщает «Новая газета».

С такой просьбой к ней ранее обратился премьер-министр Георгий Гахария. Он уточнял, что речи о комендантском часе и строгих карантинных мерах на этом этапе не идет. В рамках режима ЧП в Грузии будут запрещены собрания более чем из десяти человек, в том числе и в магазинах.

Также вводятся ограничения на все виды перевозок, кроме грузовых. В случае необходимости правительство сможет организовать «повсеместную мобилизацию» работников сферы медицины и образования. Нарушение режима ЧП грозит наказанием в виде штрафа, а за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность сроком до трех лет.

В Грузии зарегистрировано 47 случаев заболевания коронавирусом, один из пациентов уже вылечился. Из-за распространения COVID-19 в стране закрыты все образовательные учреждения, государственные ведомства и некоторые частные организации переведены на дистанционный режим работы.

Ранее грузинские власти закрыли границу с Россией для туристов. С 18 марта на две недели границу закрыли уже для всех иностранцев. Власти также отменили авиасообщение по всем направлениям.


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