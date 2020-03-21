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Народный карантин
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«Вседомой»: российская газета временно сменила название из-за коронавируса

  • 21.03.2020, 15:16
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«Вседомой»: российская газета временно сменила название из-за коронавируса

Издание призывает россиян соблюдать карантин и свести к минимуму социальные контакты.

Российская газета «Ведомости» 20 марта вышла с обновленным логотипом и названием «Вседомой». Так издание хочет привлечь внимание читателей к проблеме распространения коронавируса в России и мире.

Газета рекомендует свести к минимуму социальные контакты и в целях профилактики оставаться дома. «Именно так мы сделали в редакции «Ведомостей» и призываем вас последовать нашему примеру, а также примеру многих крупных компаний», — говорится в заявлении издания.

«Остановить распространение заразы мы можем только вместе, если будем соблюдать необходимые в таких случаях меры предосторожности», — считают в редакции «Ведомостей». Издание напоминает о необходимости соблюдения правил гигиены и советует избегать массового скопления людей.

Количество случаев заболевания коронавирусом в России, по последним данным, уже превышает 200. Накануне число заразившихся выросло за сутки на 52 и составляло 199, а утром 20 марта о первых случаях заболевания заявили власти Хабаровского края и Якутии.


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