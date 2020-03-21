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Пациенты из Могилева: Отделения больницы переполнены, врачи говорят о «каком-то вирусе»

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  • 21.03.2020, 15:19
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Пациенты из Могилева: Отделения больницы переполнены, врачи говорят о «каком-то вирусе»

В областном центре все очень серьезно?

О ситуации в Могилеве сообщил телеграмм-канал «Баста»:

«Из Могилева пишут. Все очень серьезно:

- Нахожусь на лечении в больнице в Могилеве. Отделения переполнены. Некоторые отделения – в изоляции. Большое количество людей с подозрением на пневмонию, но диагнозы подтверждаются не у многих. На вопрос к врачам “чем я болею?” конкретного ответа нет. Говорят «вирус какой-то». Как в Беларуси устанавливают носителей коронавируса – не могу понять. В моем случае для проверки отсутствовали какие-то реактивы.

Отделения забиты людьми, солдатами срочной службы, психически больными. Кого-то на днях из моего отделения забрали в реанимацию.

Врачи не знают, что делать и какие меры предпринимать. Дорогие градане, шутками шутками, но все достаточно серьезно. До того, как попал в палату сам стебался над вирусом. Сейчас все серьезно».


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