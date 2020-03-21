В Подмосковье за сутки в два раза выросло число зараженных коронавирусом
- 21.03.2020, 15:23
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Названы номера авиарейсов, пассажирам которых необходимо срочно обратиться к врачам.
Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области, передает РБК.
Накануне в оперативном штабе заявляли о том, что всего коронавирусом в Подмосковье заразились 18 человек.
Также в штабе попросили вызвать врача или позвонить на горячую линию тех, кто прибыл рейсами:
SU 2595 Мюнхен — Москва (07.03.20)
S7 3586 Верона — Москва (08.03.20)
LH 1452 Франкфурт-на-Майне — Москва (09.03.20)
SU 2403 Рим — Москва (14.03.20)
SU 2381 Женева — Москва (14.03.20)
SU 2385 Женева — Москва (15.03.20)
SU 205 Пекин — Москва (17.03.20)