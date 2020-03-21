закрыть
21 марта 2020, суббота, 19:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Подмосковье за сутки в два раза выросло число зараженных коронавирусом

  • 21.03.2020, 15:23
  • 3,735
В Подмосковье за сутки в два раза выросло число зараженных коронавирусом

Названы номера авиарейсов, пассажирам которых необходимо срочно обратиться к врачам.

Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области, передает РБК.

Накануне в оперативном штабе заявляли о том, что всего коронавирусом в Подмосковье заразились 18 человек.

Также в штабе попросили вызвать врача или позвонить на горячую линию тех, кто прибыл рейсами:

SU 2595 Мюнхен — Москва (07.03.20)

S7 3586 Верона — Москва (08.03.20)

LH 1452 Франкфурт-на-Майне — Москва (09.03.20)

SU 2403 Рим — Москва (14.03.20)

SU 2381 Женева — Москва (14.03.20)

SU 2385 Женева — Москва (15.03.20)

SU 205 Пекин — Москва (17.03.20)


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина