Евгений Афнагель: Доставай свою «заначку»! 19 21.03.2020, 15:35

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Евгений Афнагель

Жизни важнее денег.

Белорусы, наученные Чернобылем, хорошо знают, что верить власти нельзя и сами постепенно уходят на карантин из-за коронавируса. В связи с этим многие спрашивают, как это отразится на доходах людей, на экономике страны. Давайте посмотрим, какие шаги предпринимают другие государства, пишет координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

Британское правительство компенсирует 80% зарплаты (до 2500 фунтов в месяц) сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений.

Белый дом работает над тем, чтобы в течение трех недель отправить взрослым американцам чеки на 1000 долларов, а детям – на 500, чтобы компенсировать потери населения.

Польское правительство направит 212 млрд злотых (50 млрд долларов) на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями. Эта сумма, кстати, эквивалентна четырем годовым бюджетам Беларуси.

Жизни важнее денег.

Так поступают правительства нормальных стран. Так ведут себя ответственные политики, которые заботятся о своем народе. Таким должен быть ответ всем, кто сегодня, прикрываясь рассуждениями об убытках, предлагает плевать на пандемию коронавируса и жизни белорусов.

Все страны откладывают деньги на случай чрезвычайных происшествий. Создаются специальные фонды, предусматриваются соответствующие расходные статьи бюджета. Они ведь есть в Беларуси?

Если да – то сейчас как раз тот случай, когда они могут быть потрачены для обеспечения организации карантина и минимизации уровня дискомфорта для людей.

Если нет – то мы точно знаем, где взять деньги.

Лукашенко доставай свою "заначку", которую ты усердно копил все эти годы. Закупай маски, аппараты ИВЛ, лекарства. Срочно готовь центры для приема зараженных. Не успеваешь – освобождай корпуса больниц. Не отдельные этажи, как в Боровлянах и на Кропоткина, а целые здания. По-другому это не работает. Обеспечь медиков всем необходимым и дай им нормальную зарплату за то, что они вкалывают по 12 часов без защитных средств и с огромным риском для жизни. Иначе завтра они разбегутся и даже тебя некому будет лечить.

Завтра вообще будет поздно что-либо делать.