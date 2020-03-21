закрыть
21 марта 2020, суббота, 19:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Бельгии число умерших от коронавируса за сутки выросло почти вдвое

  • 21.03.2020, 15:40
  • 2,303
В Бельгии число умерших от коронавируса за сутки выросло почти вдвое

Только за вчерашний день 558 человек получили положительный результат теста на COVID-19.

В Бельгии за последние сутки от вызванной коронавирусом болезни COVID-19 умерли 30 человек, таким образом общее количество жертв на данный момент составляет 67.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

558 человек получили положительный результат теста на коронавирус в пятницу: 292 жители Фландрии, 50 брюссельцев и 200 жителей Валлонии (16 случаев еще не проанализированы). В целом в Бельгии заразились 2815 человек.

299 человек были госпитализированы в пятницу, доведя до 1089 число людей, находящихся в больницах через коронавирус. С учетом 74 новых пациентов, которых отправили в реанимацию в пятницу, число людей, находящихся в реанимации, увеличилось до 238 человек.

С 13 марта из больниц было выписано 263 человека, в том числе 58 - в эту пятницу.

Кризисный центр Бельгии успокаивает, что в отделениях интенсивной терапии занята треть коек, и бельгийские больницы еще имеют возможности для помощи новым пациентам.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина