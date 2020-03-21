Защитница белорусского суверенитета ищет поддержки в ООН 2 21.03.2020, 15:52

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Майя Наумова уличила белорусские власти в нарушении ее права на мирные собрания.

21 марта активистка из Минска Майа Наумова обратилась с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне она подняла вопрос систематического преследования за участие в протестных акциях против углубленной «интеграции» с Россией, пишет «Гомельская весна».

В декабре прошлого года судья Первомайского района Минска Анна Игнатьева дважды выписала ей максимальные штрафы по 50 базовых на общую сумму 2625 руб. за участие в несанкционированных протестных акциях.

Женщина считает, что белорусские власти дважды нарушили его права на мирные собрания и выражение мнения.

«Даже если я приняла участие в несанкционированных акциях суд обязан был оценить мои действия исходя в первую очередь из международных обязательств нашей страны в области прав человека, а именно, доказать пропорциональность и целесообразность введенных на мои права ограничений», - заявляет Майа Наумова

Правозащитник и глава Центра стратегических тяжб в Гомеле Леонид Судаленко, ведущий дело активистки на международном уровне, отмечает, что именно на государстве всякий раз лежит обязанность доказать, для достижения какой цели оно преследует граждан. До тех пор, пока любого рода собрание, пускай даже и несанкционированное, проходит мирно, власть вообще не имеет права в его вмешиваться.

«Главной проблемой нашей страны сегодня является полное игнорирование со стороны судебной власти основных прав человека. Кейс Наумовой наиболее ярко подтверждает мои слова, судьи смело берут на себя ответственность не только за нарушение международного права, но даже собственного закона, как в данном случае», - подчеркнул юрист.

Майа Наумова просит Комитет ООН установить факт нарушения ее прав на мирные собрания и выражение мнения. Он также просит обязать белорусское правительство привести национальный закон о массовых мероприятиях и практику его применения в соответствие с международными обязательствами страны.

Напомним, это не первая жалоба активистки на международном уровне. В настоящее время в Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится ее жалоба на преследование за стихийный митинг, прошедший после оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП у здания Дома правосудия в Минске. Тогда Майа Наумова развернула бело-красно-белый флаг, другие участники держали флаги профсоюза РЭП и гражданской кампании «Европейская Беларусь». Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с омоновцами, которые задержали активных митингующих.