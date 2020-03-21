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Коронавирус в Испании: число заражений достигло почти 25 тысяч

  • 21.03.2020, 15:55
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Коронавирус в Испании: число заражений достигло почти 25 тысяч

Умерли – 1326 человека.

Испания приблизилась к отметке в 25 тысяч по количеству зараженных коронавирусом – в течение последних суток число зараженных выросло до 24 926.

Таковы последние данные Министерства здравоохранения Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Кроме того, рекордно возросло количество летальных случаев – за последние сутки от коронавируса умерли 324 человека, общее число летальных исходов составляет 1326.

При этом больше всего смертей зарегистрировано в Мадриде – 804, за последние сутки в столице Испании умерли 176 человек.

Предварительные данные министерства были следующими: 19 980 инфицированных и 1 002 смертельных случая.

Наиболее пострадавшей от коронавируса в Европе остается Италия.

Как сообщалось, за последние 24 часа в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 627 человек, в целом в стране умерли уже 4032 человека.


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