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Народный карантин
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Студентка из Минска: Не только МГЛУ встал на борьбу, ребята не одни

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  • 21.03.2020, 16:01
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Студентка из Минска: Не только МГЛУ встал на борьбу, ребята не одни

Белорусские студенты добиваются введения всеобщего карантина.

Об этом телеграм-каналу «Баста» сообщила студентка минского Лингвогуманитарного колледжа:

- Не только МГЛУ (Минский государственный лингвистический университет — прим.) встал на борьбу, ребята не одни. К ним присоединяется ЛГК! Дело в том, что у нас якобы "приняли меры против распространения вируса" и теперь все группы учатся в одном кабинете. То есть, они считают, что если распихать учащихся по душным ячейкам, чтобы к ним приходили преподаватели, это поможет против распространения коронавируса. Это просто маразм.

Сегодня многие ребята не пришли на учёбу. На 4 курсе в одной из групп пришёл только один человек. Разумеется на эту группу написали докладную. И не одну, а целых четыре! От четырех разных преподов! Как будто они не понимают всю серьёзность ситуации. В понедельник проведут разъяснительную беседу и узнают, почему никто не пришёл. Действительно, почему? Хм...

Нужно дальше распространять информацию, биться до конца, доказывать свою правоту и тогда возможно мы сможем добиться введения всеобщего карантина.


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