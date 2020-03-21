«У многих переносчиков сначала нет симптомов» 6 21.03.2020, 16:11

7,089

Биолог – о том, как распространяется коронавирус и как его можно остановить.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире погибли свыше 11 тысяч человек, около 250 тысяч человек на всех континентах мира ей заразились – и почти 90 тысяч из них вылечились. Ученые все еще разрабатывают вакцину против нового заболевания и пытаются его изучить, передает «Настоящее время»

Сколько вирус живет и на каких поверхностях, влияет ли температура воздуха на его распространение и как эффективно ограничить его распространение. Об этом рассказала Лорен Энсел Майер, профессор статистики и биологии в Техасском университете в Остине.

– Исходя из того, что мы сейчас наблюдаем в США, а также в Италии и других странах Европы, что нового мы узнаем об этом вирусе?

– По мере того, как вирус распространяется по всему миру, мы начинаем лучше понимать скорость заражения, то есть как быстро он распространяется. Кроме того, мы теперь больше знаем о тяжести вызываемого им заболевания, – в частности, о вероятности того, что зараженный человек окажется в больнице или даже хуже. Таким образом мы поняли, что вирус распространяется очень быстро. А кроме того – часто незаметно. У многих переносчиков, которые могут заражать других, сначала нет никаких симптомов. То есть они даже не знают, что больны, но при этом содействуют распространению болезни. Кроме того, мы узнали, хотя об этом было известно и раньше, что тяжелее других болеют пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями.

О статистике смертности этой болезни мы пока много не знаем. Очевидно, что это опасный вирус, который вызывает тяжелое заболевание, и количество связанных с ним смертей постоянно растет, однако точно определить долю умерших мы не можем. Вопрос в том, какова вероятность того, что если человек заболеет, он в конечном итоге умрет. У нас нет точных цифр, потому что мы знаем, сколько человек умерло от вируса, но не знаем общее число зараженных.

Со статистикой смертности пока много не ясно. Существует некоторая вероятность, что человек, зараженный этим вирусом, умрет. Но точно определить ее сложно, потому что нам гораздо проще посчитать тех, кто умер от болезни, чем зараженных с мало выраженными симптомами или вообще бессимптомные случаи.

– Почему сейчас делается такой акцент на замедлении распространения вируса? Почему это так важно? Зачем это делать?

– Как мы говорили, этот вирус вызывает тяжелое заболевание. В некоторых возрастных группах и группах риска у него высокая смертность. Мы должны защитить этих людей, сделать так, чтобы они не заразились. При этом мы не можем их изолировать, потому что вирус распространяется очень быстро и иногда незаметно, то есть переносчики могут не знать, что они больны, из-за отсутствия симптомов, но при этом заражать других.

Поэтому для того, чтобы прекратить передачу вируса, нам приходится серьезно ограничивать контакты между людьми. Здесь есть и другая опасность. Дело ведь не только в том, что люди из группы риска болеют сильнее, но и в том, что если не предпринять обширных мер по сдерживанию вируса, число заболевших резко вырастет из-за того, что это быстрый вирус, и в больницах будет дефицит мест, будет нехватка врачей, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней остро нуждается.

– Часто высказывается мнение, что этот вирус не выживает при теплой погоде. Что нам на самом деле известно по этому поводу?

– Пока у нас нет данных, чтобы с уверенностью сказать, повлияет ли на распространение вируса летняя погода, потепление или более высокая влажность. Мы знаем, что в принципе эпидемии респираторных вирусов сильно зависят от сезона: например, в течение учебного года они более вероятны, чем летом. В случае гриппа есть сведения, что погода играет роль в его распространении: в частности, летом оно замедляется. Однако самый важный фактор – наше поведение. Основная причина, по которой вирус обычно появляется зимой, а не летом, в том, что летом дети не ходят в школу, а зимой они заражают друг друга, и это существенным образом влияет на общую заболеваемость.

– Будут ли какие-то перемены в том, как врачи защищают себя при контактах с зараженными коронавирусом? Всемирная организация здравоохранения заявила, что вирус может передаваться воздушным путем во время некоторых процедур, которые требуются в ходе лечения.

– Мы получаем новые сведения о заразности этого вируса, видим рост числа заразившихся в медицинских учреждениях, мы теперь знаем, что вирус способен выживать на твердых поверхностях по много часов, больше суток, поэтому не только медики, но и население в целом предпринимает все необходимые меры предосторожности – речь идет не только о прямых контактах с людьми, но и о контактах с предметами общего пользования.

– Как вы можете прокомментировать недавнее заявление Национального института аллергии и инфекционных заболеваний о том, что вирус способен выживать несколько часов и даже дней в воздушной среде и на твердых поверхностях? Ученые обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий острый респираторный синдром, выживает в воздухе до трех часов, на меди до четырех часов, до 24 часов на картоне и до двух-трех дней на пластике и нержавеющей стали.

– Я думаю, это открытие имеет огромное, решающее значение. Теперь мы будем предпринимать дополнительные меры предосторожности, чтобы защитить медиков и тех, кто входит в группу риска в случае заражения. Нам нужно быть внимательнее при контактах с потенциальными носителями вируса.

– Делают ли американцы все, что нужно, чтобы замедлить распространение вируса? Что еще для этого можно сделать? Есть те, кто говорит, что эта проблема чрезвычайно раздута.

– Мне кажется, США относятся к этой угрозе очень серьезно. Многие важные решения принимаются на локальном уровне – города вводят дополнительные меры, когда видят рост заболевших среди своего населения. Это не раздуто, вирус действительно тяжелый, и заболевшему с высокой долей вероятности потребуется госпитализация, причем в отдельных возрастных группах и группах риска положение еще опасней. Так что необходимо принять меры для защиты населения уже на этом этапе.

– Стоит ли ждать дальнейшего ухудшения ситуации? На что мы сейчас можем рассчитывать?

– Очень трудно предсказывать, что произойдет в будущем. Мы знаем, что если принять меры, можно ограничить распространение вируса. Мы видим, как другие страны контролируют очаги заболевания, как они быстро выявляют и изолируют заболевших и вводят карантин для всех, кто был с ними в контакте, а также просят людей увеличить социальную дистанцию. Я думаю, судя по тому, что происходит в других странах с другими народами, у нас есть надежда. Если мы будем действовать уверенно и без промедлений, мы сможем ограничить распространение заболевания в краткосрочной перспективе.