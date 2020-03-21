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В Германии за сутки от коронавируса скончались минимум 47 человек

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  • 21.03.2020, 16:28
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В Германии за сутки от коронавируса скончались минимум 47 человек

Наиболее пострадавшим районом в Германии остается Хайнсберг на западе страны.

Германский Институт Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, в субботу, 21 марта, представил обновленные данные по числу инфицированных в ФРГ. Эта цифра достигла 16 662 человек, за сутки прирост составил 2705. Скончались за весь период наблюдения — 47, пишет «Немецкая волна».

Между тем, Университет Джонса Хопкинса в американском Балтиморе (штат Мэриленд) приводит данные о 19 848 заболевших и 68 погибших.

Это разница в цифрах отчасти обусловлена тем, что RKI учитывает лишь статистику, получаемую из федеральных земель в электронном виде. Кроме того, институт обновляет данные на своем сайте лишь раз в сутки.

В Хайнсберге задействовали бундесвер

Наиболее пострадавшим районом является Хайнсберг в Северном Рейне - Вестфалии на западе страны, самой густонаселенной земле ФРГ.

Ранее стало известно, что, по данным источников Reuters, помощь населению там, в частности, оказывают военнослужащие бундесвера. Так, военные осуществляют снабжение, распределяя среди населения 3000 масок-респираторов FFP2, 15 000 медицинских масок, 8000 единиц спецодежды. Кроме того, в их распоряжении в этом районе - минимум два аппарата искусственной вентиляции легких.

По данным 14.20 по белорусскому времени 21 марта в мире насчитывалось283 061 человек, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, число жертв вызываемой этим , возбудителем легочной инфекции COVID-19 достигло 11 826, поправились более 93 535 человек. Такие данные приводит сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени - Worldometer.


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