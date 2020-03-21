Швейцарский эксперт: Цена нефти может упасть до $10 1 21.03.2020, 16:43

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Колоссальный обвал цен может произойти вследствие запрета на несколько месяцев на перелеты между большинством стран.

Как заявил руководитель направления перспективных исследований «Next Generation» швейцарского банка «Julius Baer» Карстен Менке, цена нефти марки Brent может опуститься до $ 10, если произойдет долгосрочный спад в глобальной экономике. Об этом сообщают «РИА Новости».

В частности, чтобы цена нефти упала необходим запрет по крайней мере на несколько месяцев на перелеты между большинством стран, запреты для людей находится вне дома, резкий спад использования всех видов транспорта.

«90% глобального спроса на нефть связано с темами мобильности или транспорта, поэтому они являются важнейшими элементами», – сказал Менке.

Но, по его словам, пока продолжают летать грузовые самолеты, продолжаются поставки по морю, а люди по-прежнему перемещаются между странами, «потому ситуация движется в том направлении только частично».

20 марта цена нефти марки Brent на торгах в Лондоне упала на 4%, на минимуме котировки опускались до отметки $ 26,82 за баррель. На максимумах нефть стоила $ 30,92 за баррель. Цена техасской нефти марки WTI опускалась до $ 22,41 за баррель.