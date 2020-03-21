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Минздрав: В Беларуси зафиксировано 76 случаев коронавируса

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  • 21.03.2020, 16:48
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Минздрав: В Беларуси зафиксировано 76 случаев коронавируса

61 пациент находится в больницах.

В Беларуси зафиксировано 76 случаев коронавируса. По данным Минздрава, 15 пациентов уже выписаны из медицинских учреждений, еще 61 находится в больницах, пишет tut.by.

«На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть из пациентов данной категории после прохождения лечения уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели», — сообщили в ведомстве.

В стране с 23 января сделано более 20 тысяч тестов на коронавирус.

20 марта сообщалось, что в Беларуси за три недели с момента выявления первого пациента зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом. В стране определили больницы, где будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом и подозрением на него, приостановлена плановая госпитализация, изменены правила работы поликлиник.


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