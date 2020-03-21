Синоптики: В воскресенье днем будет до +4°С 21.03.2020, 17:01

Ожидается сильный порывистый ветер.

22 марта страна окажется на периферии холодного северо-атлантического антициклона, смещающегося с территории Швеции на страны Балтии; а по юго-восточной половине страны скажется влияние фронтальной системы, сообщает сайт pogoda.by.

Похолодает. Преимущественно по юго-восточной половине страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью местами, днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью понизится до -2..-9°С, максимальная температура воздуха днем -2..+4°С.

23 марта Беларусь останется на периферии холодного антициклона, лишь ночью и утром по юго-востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, ночью и утром порывистый. Температура воздуха ночью -4..-10°С, в северных районах местами до -12°С, днем температурный фон будет находиться в пределах 0..+5°С.