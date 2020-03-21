закрыть
21 марта 2020, суббота, 19:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Синоптики: В воскресенье днем будет до +4°С

  • 21.03.2020, 17:01
Синоптики: В воскресенье днем будет до +4°С

Ожидается сильный порывистый ветер.

22 марта страна окажется на периферии холодного северо-атлантического антициклона, смещающегося с территории Швеции на страны Балтии; а по юго-восточной половине страны скажется влияние фронтальной системы, сообщает сайт pogoda.by.

Похолодает. Преимущественно по юго-восточной половине страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью местами, днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью понизится до -2..-9°С, максимальная температура воздуха днем -2..+4°С.

23 марта Беларусь останется на периферии холодного антициклона, лишь ночью и утром по юго-востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, ночью и утром порывистый. Температура воздуха ночью -4..-10°С, в северных районах местами до -12°С, днем температурный фон будет находиться в пределах 0..+5°С.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина