Байден, Сандерс или Трамп: чего ждать РФ от следующего президента США 1 21.03.2020, 17:20

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У каждого из трех претендентов на место в Белом доме есть своя история, связанная с Россией.

Говоря о разворачивающейся в США президентской кампании, наблюдатели сходятся на том, что на данный момент остались три претендента на кресло в Белом доме. Это нынешний его хозяин республиканец Дональд Трамп, а также два демократа - экс-вице-президент Джо Байден (чьи шансы быть номинированным от Демпартии достаточно высоки) и сенатор Берни Сандерс, пишет «Немецкая волна».

На первый взгляд, они очень похожи: трое белых мужчин, каждому из которым уже хорошо за 70. А вот их взгляды на многие принципиальные вопросы резко отличаются. И у каждого из этой тройки своя история, связанная с Россией или Украиной.

Сандерс - "большое неизвестное"

В процессе праймериз Демократической партии борьба свелась в итоге к противостоянию представителя ее левого крыла, сенатора от Вермонта Берни Сандерса и выдвиженца от умеренных, бывшего вице-президента Джо Байдена. О внешнеполитических взглядах первого информации немного. "Сандерс - большое неизвестное. Какой именно могла бы быть его внешняя политика, не знает никто", - констатирует профессор-американист из Йенского университета Михаэль Драйер (Michael Dreyer), отмечая, что у сенатора Сандерса практически не осталось шансов быть номинированным в качестве кандидата от Демпартии.

На сайте Берни Сандерса, если речь идет о его взглядах на международную политику, можно найти лишь обещание работать вместе с другими странами в защиту демократии во всем мире от "сил нетолерантности, коррупции и авторитаризма". В лагере последних он, очевидно, видит и Россию, которую неоднократно относил к авторитарным режимам. Поддерживал сенатор и санкции, введенные США в отношении России за аннексию Крыма и помощь сепаратистам в Донбассе.

Показательной для понимания позиции сенатора является его инициатива конца 1980-х годов, когда Сандерс был мэром города Берлингтон. Он установил тогда побратимские связи между Берлингтоном и Ярославлем. Теперь же республиканцы обвиняют Сандерса в теплых чувствах к коммунизму, а его предвыборный штаб объясняет ту инициативу таким убеждением Сандерса: "Встречаясь лично, мы можем сломать барьеры и стереотипы, разделяющие как людей, так и правительства". Брюссельский эксперт Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете при этом подчеркивает: "Просоциалистические взгляды Сандерса не означают взглядов пропутинских".

Байден - "ястреб" в политике в отношении России

Внешнеполитические взгляды Байдена, восемь лет являвшегося вице-президентом США при администрации Барака Обамы, известны хорошо. Основное его обещание - восстановить "достойное уважения лидерство США на мировой арене". Лете поясняет, что для Байдена ценностный аспект намного более важен, чем для Трампа, рассматривающего, например, сотрудничество в рамках НАТО через призму "ты - мне, я - тебе".

Лете напоминает, что Байден пережил немало разочарований по поводу развития отношений США и Россией. Когда он был вице-президентом, тогдашняя госсекретарь Хиллари Клинтон вместе с главой МИДа России Сергеем Лавровым в 2009 году нажала кнопку "перезагрузка", имея в виду новый этап связей с Москвой. "И Байден видел, как эти усилия протянуть России руку дружбы провалились, - добавляет эксперт. - По сравнению с Сандерсом позиция Байдена в отношении России более "ястребиная".

Впрочем, Байден демонстрирует и готовность к диалогу с РФ. В частности, он выразил желание продлить действие американо-российского договора СНВ-III, с чем Трамп пока медлит. Драйер ожидает, что Байден будет проводить классическую внешнюю политику США: "Выдерживание дистанции с Россией и Китаем, но и сотрудничество с ними, ведь это крупные державы. А также партнерство с государствами, разделяющими ценности США".

Связи Байдена с Украиной

Украина имеет особое значение для Джо Байдена. Он отвечал за отношения с Киевом в администрации Обамы. С другой стороны, из-за этого Байден оказался в центре скандала. В 2014 году его сын Хантер Байден вошел в наблюдательный совет украинской газодобывающей компании Burisma. Решение Байдена-младшего, до этого никак не связанного с газовым бизнесом и получавшего в Burisma высокую зарплату, сразу вызвало критику в США из-за возможного конфликта интересов. А в 2019 году Дональд Трамп попытался добиться от нового президента Украины Владимира Зеленского проведения расследования в отношении Байденов.

Теперь же уже в контролируемом республиканцами Сенате США начато расследование касательно Байденов и Burisma. Бруно Лете ожидает, что на них попытаются "накопать побольше грязи", во что будут постоянно втягивать Украину. Ведь Государственное бюро расследований (ГБР) Украины тоже открыло дело в отношении Джо Байдена.

Михаэль Драйер прогнозирует, что Байден будет осторожен во всем, что касается Украины. "Но в больших вопросах, таких как оккупация Крыма и война с поддерживаемыми Россией сепаратистами, американские интересы понятны, они будут основой политики Байдена. Но, возможно, он из-за конфликта интересов откажется заниматься Украиной и передаст это своему госсекретарю", - считает Драйер.

Простит ли Трамп Украине дело об импичменте?

В отличие от демократов, в Республиканской партии сразу стал очевиден победитель праймериз. Кандидатом в президенты от нее станет нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. Еще во время предыдущей избирательной кампании Трамп говорил о желание поладить с Путиным, но так этого и не сделал. Одной из причин обозреватели называют расследование связей между властями России и командой Трампа в контексте вмешательства Москвы в выборы в США.

Спецпрокурор, проводивший расследование, сговора в итоге не выявил, и теперь у Трампа опять развязаны руки. Возможно, он вновь попытается найти общий язык с Путиным. При этом в период правления Трампа США несколько раз вводили разнообразные санкции в отношении России. Однако инициатором наложения санкций каждый раз выступал не Трамп, а Конгресс.

Что касается позиции Трампа по Украине, то тут Бруно Лете напоминает, что именно нынешняя администрация начала поставлять летальное оружие Киеву. Обама от этого шага воздержался. С другой стороны, скандальный телефонный разговор Трампа с Зеленским привел к тому, что демократы в Конгрессе инициировали процедуру отстранения президента США от власти.

И хотя Сенат проголосовал против импичмента Трампа, эта история может сказаться на отношениях с Киевом. Ведь Владимира Зеленского до сих пор не пригласили в Белый дом, хотя он очень хотел получить такое приглашение. "Я не уверен, простит ли Трамп Украине то, что его поймали на "горячем", что его выставили на весь мир как человека, который ведет внешнюю политику с помощью шантажа", - рассуждает Драйер.

Оба эксперта признают, что прогнозировать, какую политику будет проводить Дональд Трамп, невозможно. "С Трампом нет никакого постоянства. Сегодня он может быть твоим лучшим другом, а завтра введет против тебя санкции", - предупреждает Драйер. В то же время Лете уверен: "Я точно могу сказать, что администрация США и Конгресс об Украине не забудут, что бы ни говорил Белый дом".