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Народный карантин
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Белоруска из Бергамо: Крематорий работает 24 часа

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  • 21.03.2020, 17:29
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Белоруска из Бергамо: Крематорий работает 24 часа
Фото: ЕРА

О жизни в эпицентре пандемии.

Ситуация с коронавирусом в Бергамо – одна из самых сложных в Италии и вообще в Европе. Журналист «Белсата» Александр Денисов побеседовал с белоруской, которая сейчас живет в самом эпицентре пандемии.

Дарья Марченко живет в итальянском Бергамо с 2009 года. Выехала из Гродно по туристической визе на полгода, чтобы подзаработать денег, но встретила будущего мужа и осталась в Италии. Сейчас в семье – двое детей: Валерия и Леон, а Дарья работает на двух работах: парикмахером и в клининговой компании.

Карантин вынуждает сидеть дома

Как начиналась эпидемия в Бергамо?

- Коронавирус пришел неожиданно. 21 февраля мы собирались на карнавал, который устраивал костел в нашем квартале. Пришли празднично одетые – а там объявление, что праздник отменили. Вечером уже мы узнали из новостей, что в Бергамо – первый больной, мужчина 38 лет. Сразу закрылись все школы и детские сады, и мне пришлось отменить все рабочие планы и сидеть с детишками дома. Бары и кафе продолжали работать. Может, это каким-то образом повлияло на быстрое распространение вируса, - говорит белоруска.

1 марта в гости прилетел мой папа. Если бы я знала, то отговорила бы его. Но на тот момент мы еще не представляли масштабов трагедии… Папа даже успел 5 марта съездить во Флоренцию на экскурсию. А потом я постановила: в связи с тем, что количество больных продолжало расти, заменить папе билет на 11 марта (хотя он планировал вылет позже). И слава Богу, ведь именно 11 марта закрыли аэропорт в Бергамо; а в городе, как и по всей стране, объявили чрезвычайное положение. Папа успел вылететь. В Вильнюсе ему измерили температуру и попросили заполнить анкету. На литовско-белорусской границы он признался, что летал в Северную Италию.

Соседи из маршрутки чуть ли не с кулаками набросились на него! В результате он сдал тест на вирус и отправился в добровольный карантин на дачу, где и остается теперь. Пару раз отцу звонили врачи. До сих пор он не заболел, но ему еще придется пройти повторный тест на вирус.

Дарья Марченко

- Вы живете в условиях чрезвычайного положения. Как власти контролируют ситуацию?

На улицах – очень много полиции, которая проверяет людей. Ты не можешь просто так выйти на улицу: ты должен скачать специальную анкету и заполнить ее. В ней помечают личные данные, причину и место, куда ты направляешься. Если ты бесцельно шатаешься по улицам, то можешь получить штраф до 200 евро или даже арест до трех месяцев. Моя знакомая, например, вышла прогуляться возле дома и получила штраф 120 евро. А если ты еще и болен коронавирусом, то имеешь шансы сесть за решетку на срок до 8 лет! Я лично решила закупить припасов с запасом и как можно реже выходить на улицу. Слава Богу, у нас были запасы на «черный день».

- Но запасы когда-нибудь закончатся. Государство как-то планирует помогать населению?

- Все, кто на контракте, получают деньги по больничным листам. Кто не на контракте, как мой муж (он индивидуальный предприниматель), сидят по домам за свои деньги. Правда, правительство Италии пообещало предприятиям и ипэшникам отсрочку для уплаты налогов.

Я слышала, что работникам, которые продолжают работать на предприятиях, государство доплачивает по 600 евро. Также государство выделяет финансы тем медикам, которые вынуждены нанимать нянек для своих маленьких детей.

- А хватает ли еды, личных средств безопасности и гигиены?

- Что касается еды, то я не понимаю, откуда пошли все эти глупости о нехватке туалетной бумаги или макарон! Еще в феврале, когда царили хаос и паника, люди сметали с магазинных полок практически все. Сейчас все налажено. Всего хватает. А вот с одноразовыми масками – проблема, их нет в аптеках. На пике пандемии на некоторых сайтах цена за набор масок из шести штук подскочила аж до 100 евро! Это самая настоящая спекуляция на людском горе и несчастье! При этом мы все прекрасно понимаем, что маска не спасает от заболевания. Маска нужна только для того, чтобы не распространять вирус. Болезнь у человека может проходить бессимптомно, а он при этом являться источником опасности.

Смертность большая, чем в Китае

Насколько итальянская медицина справляется в такой сложной ситуации?

- Это все похоже на апокалипсис. Звуки, которые не прекращаются в городе, – сирены карет скорой помощи и плач церковных колоколов по умершим.

На самом деле все очень печально и ужасно. Медматериалов не хватает. Медперсонал весь день ходит в одноразовых защитных медицинских халатах, ведь их не хватает. Некоторые из медиков живут в больницах, так как боятся принести заразу домой. Между тем много докторов и медсестер заразились, а некоторые из них уже умерли. Морги переполнены. Бергамский крематорий работает 24 часа, без перерыва.

Фото: Reuters

Самое ужасное для медика – отказать в помощи. А они вынуждены отказывать старикам в пользу молодых. Здесь срабатывает человеческий фактор: спасают в первую очередь трудоспособное население. Пожилые люди умирают в одиночестве, в сознании, только просят передать привет своим родным…

Фото: Reuters

Кстати, все больше и больше сложных случаев заболевания среди 40-50 летних, которых никак не назовешь пожилыми людьми.

Сейчас этот вирус как снежный ком. Скажу откровенно: Италия опоздала с введением карантина…

- Беларусь не закрыла границ (несмотря на то, что все ее страны-соседки это сделали), не введен карантин, работают школы и сады, бары и кафе. Запрет на массовые мероприятия носит лишь рекомендательный характер. На твой взгляд, позиция белорусских властей слишком самоуверенная и легкомысленная?

- Я просто схожу с ума, когда вижу такое небрежное и безответственное отношение белорусских властей в отношении коронавируса! В мире объявлена пандемия. По всей Европе объявляют карантин, закрывают границы, а для Беларуси якобы проблемы не существует. Я очень переживаю за своих родных, особенно за свою родную сестру. Она продолжает ходить на работу, так как карантин не объявлен. Италия стоит на коленях, так как в свое время не приняла адекватных мер. Справятся ли наши больницы в случае такого массового заболевания населения, как например, в Бергамо? Как вы считаете?

Справка

Согласно данным Университета Джона Хопкинса (JHU) в Италии сейчас 47021 человек, больных COVID-19. Смертность от коронавируса составляет 8,3%. Для сравнения, в эпицентре эпидемии в Китае, в городе Ухань, смертность составляла 1,4 %.


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