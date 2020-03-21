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Народный карантин
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Житель Березы: В аптеках нет антисептиков и защитных масок

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  • 21.03.2020, 18:10
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Житель Березы: В аптеках нет антисептиков и защитных масок

К официальным цифрам властей по короновирусу у белорусов доверия нет.

Число больных коронавирусом в Беларуси увеличивается. По официальной информации, в нашей стране уже зафиксировали 76 случаев. Хотя у людей к официальным цифрам доверия нет, передает «Радыё Рацыя».

Какая обстановка с пандемией коронавируса в Березовском районе, рассказывает активист правозащитного центра "Весна" Сергей Русецкий:

- Это тема №1 в разговорах. Часть людей, когда были деньги, увеличила запасы продовольствия. Какая-то часть родителей ограничивает посещение своими детьми школ, хотя официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом нет. Нет официальной информации, хотя слухи по городу ходят, что нашли в школе. Как показывает интернет-ресурс tabletka.by, антисептиков в Березовских аптеках нет.

В Березовской районной больнице, по словам медиков, заканчивается антисептик, на руки выдали всего по 1-2 маски. «Скорая» имеет только 3 специализированных костюма, если имеет их вообще. С 21-го марта стационарные больные не будут вместе проходить физпроцедуры с людьми с улицы, введен карантин для посетителей.


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