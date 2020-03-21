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Народный карантин
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Общественный транспорт в Киеве прекратит пассажирские перевозки

  • 21.03.2020, 18:18
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Общественный транспорт в Киеве прекратит пассажирские перевозки

Запрет вступит в силу с завтрашнего дня.

22 марта в Киеве общественный транспорт временно прекратит оказывать пассажирские услуги. Это не коснется медиков и сотрудников продовольственных магазинов. Об этом в комментариях на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет liga.net.

"Киев останавливает паcсажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", - написал он.

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге подтвердил информацию о прекращении пассажирских перевозок на время карантина, однако уточнил, что общественный транспорт перестанет оказывать услуги с 23 марта. Запрет не касается личного транспорта. Также запрет не касается медицинских работников, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, людей, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, или на стратегических предприятиях - они будут ездить по специальным пропускам.

По состоянию на 10:00 21 марта, в Украине подтвержден 41 случай COVID-19.


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