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За аренду надо будет платить больше

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  • 21.03.2020, 18:22
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За аренду надо будет платить больше

С первого апреля в Беларуси вырастет базовая арендная величина.

С 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020-го базовая арендная величина составляет 16,9 рубля. Таким образом увеличение составило 95 копеек, пишут naviny.by.

Базовая арендная величина ежегодно устанавливается совмином с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором установлена.

Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в государственной собственности.

Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Беларуси или ее административно-территориальных единиц, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.


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