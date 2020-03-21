Глава ВОЗ в Беларуси: У вируса нет границ и остановить его можно будет усилиями всех стран 4 21.03.2020, 18:28

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Фото: tut.by

Зачем нужна самоизоляция и как правильно это сделать.

О том, почему важна самоизоляция и какой она должна быть, tut.by поговорил с представителем Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыром Бердыклычевым.

Социальное дистанцирование замедляет распространение вируса

Считается, что замедлить распространение инфекции помогает социальное дистанцирование. Например, ВОЗ рекомендует в общественных местах стоять друг от друга на расстоянии не менее метра. Это нужно для того, чтобы инфекция не передалась при чихании и кашле инфицированного человека. Заболевшему при этом важно прикрывать рот локтем или платком.

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации могут рекомендоваться и вводиться более строгие меры социального дистанцирования: непосещение мест скопления людей, ограничение или запрет на проведение массовых мероприятий, работа на удаленке, карантин в детских садах, школах, вузах и учреждений, запрет выходить из дома на улицу с возможностью сделать это только в определенные часы.

— Меры социального дистанцирования замедляют распространение инфекции и снижают вероятность быстрого роста большого количества пациентов. Это дает возможность системе здравоохранения подготовиться к такой нестандартной ситуации. При таком подходе количество пациентов, которым, возможно, одномоментно будет необходима госпитализация и особенно интенсивная медицинская помощь, снижается, а количество заболевших распределяется во времени. Это позволит системе здравоохранения принять на себя возросшую нагрузку и оказать качественную помощь. Поэтому соблюдение рекомендаций по социальному дистанцированию действительно важно. Это особенно актуально для людей старше 60 лет и людей с сопутствующими и хроническими заболеваниями, — говорит представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Bыходить на прогулки, соблюдая дистанцию не менее 1 метра

- Kак правильно самоизолироваться?

- Если официально карантин не объявлен, а семья на время пандемии решила самоизолироваться: взрослые перешли на дистанционную работу, а дети также остались дома, но при этом в семье все здоровы, никто не выезжал в последнее время за границу и не контактировал с заболевшими коронавирусом — то все могут спокойно находиться дома в одной квартире, отдельные комнаты для каждого не нужны. При этом можно выйти в магазин за продуктами, прогуляться. Однако здесь важно не забывать о соблюдении дистанции между людьми не менее 1 метра в общественных местах.

Решение о более строгих карантинных мерах принимает правительство страны в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Важно соблюдать рекомендованные меры профилактики и социального дистанцирования. Для этого, возможно, необходимо пересмотреть некоторые привычки и планы, отложить посещение общественных мероприятий. Не забывать о физической активности и правильном питании, — говорит Батыр Бердыклычев. — Даже находясь в условиях строгого карантина, необходимо изыскать возможность для тех же физических упражнений, избегать по возможности стрессов.

При повышении температуры, кашле, затруднении дыхания нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

По мнению представителя ВОЗ в Беларуси, меры социального дистанцирования должны корректироваться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. При этом социального дистанцирования недостаточно, чтобы остановить инфекцию. Крайне важно продолжать выявление, тестирование, лечение и отслеживание контактов заболевших.

У вируса нет границ и остановить его можно будет усилиями всех стран

Когда коронавирус остановится? На этот вопрос, по мнению Батыра Бердыклычева, сейчас достоверно никто не ответит. Есть различные экспертные мнения: от нескольких месяцев до, возможно, двух лет, как считают в Германии в институте имени Роберта Коха.

— В Китае с эпидемией практически удалось справиться. Сейчас у них нет новых местных случаев и риск заражения и появления новых случаев преимущественно за счет въезжающих в страну. В то же время ситуация в европейских странах продолжает ухудшаться. Большую обеспокоенность вызывают страны со слабыми системами здравоохранения и их возможности справиться с эпидемией. Развитие ситуации будет зависеть как от поведения вируса, так и от мер по сдерживанию инфекции, которые предпринимают страны. Дальнейшее увеличение числа новых случаев прогнозируемо, это закономерный ход развития эпидемического процесса. На настоящий момент важно продолжать проводимые сдерживающие мероприятия по выявлению, тестированию, лечению и отслеживанию контактов с наращиванием мер социального дистанцирования по мере изменения эпидситуации. Пандемия — это общий вызов, так как у вируса нет границ и остановить его можно будет усилиями всех стран, — резюмирует Батыр Бердыклычев.