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Правительство Словакии приняло присягу в масках и перчатках

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  • 21.03.2020, 18:31
Правительство Словакии приняло присягу в масках и перчатках

Премьер-министром страны стал Игорь Матович.

Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила в субботу, 21 марта, правительство республики. Премьер-министром стал Игорь Матович. Его движение "Обычные люди и независимые личности" (OLaNO) одержало победу на выборах 29 февраля, передает svoboda.org.

Церемонию прошла в президентском дворце в Братиславе. Из-за эпидемии коронавируса все присутствовавшие были в масках и перчатках.

В правительство, помимо движения Матовича, вошли правоцентристское движение "Мы – семья", либеральная партия "Свобода и солидарность" и либерально-консервативная партия "За людей" бывшего президента Словакии Андрея Киски.

Главной своей задачей в числе прочих правительство ставит борьбу с эпидемией коронавируса. Сейчас в Словакии около 140 заболевших новым вирусом СOVID-19.

Матовичу 46 лет. Он окончил факультет финансового менеджмента Университета Коменского в Братиславе. С 2010 года он является депутатом парламента. В 2011 году основал своё движение.

По итогам выборов в словацкий парламент правившая страной 12 лет левоцентристская партия "Smer – Социальная демократия" экс-премьера Роберта Фицо ушла в оппозицию.


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